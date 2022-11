Alle Senio­rin­nen und Senio­ren des Mark­tes Eggols­heim sind herz­lichst zum Kathrein­stanz in der Egger­bach-Hal­le ein­ge­la­den. Am Sams­tag, den 26.11.2022 kann die Ver­an­stal­tung nun endlich…

„Ein erstes Zwi­schen­ziel“ ver­zeich­net das Bünd­nis „Rad­ent­scheid Bay­ern“, das von Mit­te Juni bis Ende Okto­ber in allen baye­ri­schen Gemein­den Unterschriften…

Die Tarif­run­de 2022 in der Metall- und Elek­tro­in­du­strie ist in vol­lem Gan­ge. Am 16.11.2022 fand im Sta­di­on des TSV Ebermannstadt…