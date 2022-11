Das Jazz­fo­rum Bay­reuth ist erneut Trä­ger des APPLAUS-Prei­ses der Bun­des­re­gie­rung, der mit 10.000 Euro dotiert ist. Der Musik­preis APPLAUS ehrt jähr­lich unab­hän­gi­ge Spiel­stät­ten und Musik­pro­gram­me, die durch ihre außer­or­dent­li­che Arbeit in der Pop­kul­tur glänzen.

Wie die Bay­reu­ther Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te und Par­la­men­ta­ri­sche Staats­se­kre­tä­rin Anet­te Kram­me erfuhr, wur­de das Jazz­fo­rum in der Kate­go­rie „Beste klei­ne Spiel­stät­ten und Kon­zert­rei­hen“ aus­ge­zeich­net. In die­ser Kate­go­rie wer­den in beson­de­rem Maße all jene, die mit weni­gen Per­so­nen und oft­mals gerin­gen finan­zi­el­len Mit­teln außer­ge­wöhn­li­che Pro­gram­me rea­li­sie­ren, geehrt.

„Die Kon­ti­nui­tät als Seri­en­sie­ger bei der Applaus-Preis­ver­ga­be spricht für die Qua­li­tät des Jazz­fo­rums. Ich freue mich sehr, dass das Enga­ge­ment, die Krea­ti­vi­tät und der gro­ße Fleiß der Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter des Jazz­fo­rums Bay­reuth erneut belohnt wird“, so Anet­te Kramme.