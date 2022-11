Die Weih­nachts­zeit kommt näher und damit die Suche nach pas­sen­den Geschen­ken für Eltern, Kin­der, Enkel und ande­re Men­schen. Man möch­te eine Freu­de machen und auch zum Aus­druck brin­gen, dass einem der ande­re wich­tig ist.

Doch in Zei­ten des Kli­ma­wan­dels machen sich mehr und mehr Men­schen dar­über Gedan­ken, dass Geschen­ke viel­fach auch den Kon­sum und den Res­sour­cen­ver­brauch för­dern und damit zur Kli­ma­kri­se bei­tra­gen. Außer­dem haben die mei­sten Men­schen heu­te fast alles, was sie brau­chen, vie­le Geschen­ke sind daher mehr oder weni­ger unnö­ti­ger Schnickschnack.

Hier kommt das The­ma Nach­hal­tig­keit ins Spiel. Nach­hal­tig zu schen­ken heißt, mit dem Geschenk einen per­sön­li­chen Bei­trag zu einer zukunfts­fä­hi­gen Ent­wick­lung zu lei­sten. Der Schen­ken­de berück­sich­tigt neben dem Gedan­ken, wor­über sich der Beschenk­te freu­en könn­te, auch die Fra­ge, ob bei der Her­stel­lung öko­lo­gi­sche, wirt­schaft­li­che und sozia­le Aspek­te hin­rei­chend erfüllt wur­den. Daher sind zunächst Recher­che und Spür­sinn gefragt, um zu beur­tei­len, ob die Pro­duk­ti­on wirk­lich öko­lo­gisch und fair erfolg­te. Das Dickicht an Labels und Pro­dukt­kenn­zei­chen ist oft nicht ein­fach zu durch­schau­en, denn unab­hän­gi­ge Infor­ma­tio­nen sind noch immer Man­gel­wa­re. Manch­mal kön­nen da ent­spre­chen­de Apps wei­ter­hel­fen. Dabei müs­sen nach­hal­ti­ge Geschen­ke nicht unbe­dingt teu­er sein. Nach­hal­tig schen­ken bedeu­tet, Kon­sum­wei­sen und her­kömm­li­che Ange­bo­te zu hin­ter­fra­gen und sich dif­fe­ren­ziert mit ihnen aus­ein­an­der­zu­set­zen. Wer nach­hal­tig schenkt, will nicht nur für sich, son­dern auch für die­je­ni­gen, die am Ent­ste­hen des Geschenks mit­be­tei­ligt waren, öko­lo­gi­sche­re und fai­re­re Bedin­gun­gen. Und das Pro­dukt soll nach sei­nem Nut­zungs­en­de die Natur und die nach­fol­gen­den Genera­tio­nen mög­lichst nicht bela­sten. Wenn man dies berück­sich­tigt, dann ist auch ein etwas höhe­rer Preis gerecht­fer­tigt, weil dafür kein Kind arbei­ten muss­te und Umwelt­schutz in Form von Abwas­ser­rei­ni­gung und Ver­zicht auf Che­mi­ka­li­en gelei­stet wird. Jeder kann mit­ma­chen und sei­nen Anteil bei­steu­ern, und wenn vie­le Men­schen so ihre Gewohn­hei­ten ändern, wenn sie Fra­gen stel­len und sich bewusst für Nach­hal­tig­keit ent­schei­den, dann sind dau­er­haf­te Ver­än­de­run­gen möglich.

Doch auf die Fra­ge nach nach­hal­ti­gen Geschenk­ideen gibt es auch ganz kon­kre­te Ideen. Eini­ge davon hat die Forch­heim for Future, https://​forch​heim​-for​-future​.de, zusam­men­ge­stellt:

· Um unnö­ti­ges Anhäu­fen von Din­gen, die man nicht braucht, zu ver­mei­den, fra­gen Sie vor­her nach, was benö­tigt wird, das ver­hin­dert Ent­täu­schun­gen, Umtausch oder Müll.

· Ver­schen­ken Sie eine auf den Namen des Beschenk­ten aus­ge­stell­te Spen­de an eine gemein­nüt­zi­ge Orga­ni­sa­ti­on oder einen aus­ge­füll­ten und bezahl­ten Lottoschein.

· Schen­ken Sie Hil­fe zur Selbst­hil­fe: über Oxfam, https://​www​.oxfam​.de/, kann man für ver­schie­de­ne Pro­jek­te Bedürf­ti­gen eine Zie­ge, Hüh­ner oder Nutz­pflan­zen schen­ken. Die­se Spen­de sorgt bei Fami­li­en in Ent­wick­lungs­län­dern für Nah­rung. Las­sen Sie die Spen­den­be­schei­ni­gung auf den Namen des­je­ni­gen aus­stel­len, für den Sie ein Geschenk gesucht haben.

· Ver­schen­ken Sie Zeit und Auf­merk­sam­keit, denn die sind viel wert­vol­ler als mate­ri­el­le Dinge.

· Schen­ken Sie Nütz­li­ches und ver­mei­den Sie Ein­mal- oder Wegwerfprodukte.

· Ver­schen­ken Sie einen Gut­schein für eine Mas­sa­ge oder ein Well­ness-Wochen­en­de oder Ähnliches.

· Für klas­si­sche Mit­bring­sel wie Wein oder Pra­li­nen soll­te die öko­lo­gi­sche Bio-Vari­an­te gewählt werden.

· Ver­schen­ken Sie lie­ber Topf­pflan­zen als Schnittblumen.

· Ver­schen­ken Sie einen Gut­schein, in dem Sie sich ver­pflich­ten, z.B. beim Fen­ster­put­zen oder im Gar­ten oder beim

Reno­vie­ren o.Ä. zu helfen.

Vie­le wei­te­re nach­hal­ti­ge Geschenk­ideen für jeden Anlass fin­det man im eBook „Nach­hal­tig schen­ken“, das es zum kosten­lo­sen Down­load gibt: http://​www​.erleb​nis​ge​schen​ke​.de/​n​a​c​h​h​a​l​t​i​g​-​s​c​h​e​n​k​en/. Dar­in gibt es auch eine Check­li­ste, um zu prü­fen, ob ein Geschenk nach­hal­tig ist. Und wer wei­te­re Tipps für prak­ti­sche Mög­lich­kei­ten für kli­ma­scho­nen­des Ver­hal­ten im All­tag sucht, wird unter https://​forch​heim​-for​-future​.de fündig.