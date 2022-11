Die Sel­ber Wöl­fe sind am Wochen­en­de in Bad Nau­heim und zuhau­se gegen die Dresd­ner Eis­lö­wen gefordert.

Am Frei­tag tre­ten die Wöl­fe um 19:30 Uhr in Bad Nau­heim an. Am Sonn­tag um 18:30 Uhr gastie­ren die Dresd­ner Eis­lö­wen in der NETZSCH-Are­na. Die­ses Spiel steht unter dem Mot­to „Hockey is Diver­si­ty“. Ein­tritts­kar­ten für die Par­tie gegen die Eis­lö­wen gibt es online unter https://​www​.sel​ber​wo​el​fe​.de/​t​i​c​k​e​ts/, bei Ede­ka Egert in Selb am Vor­werk oder an der Abend­kas­se. Bei­de Spie­le wer­den zudem live auf Spra­de TV und in Aus­zü­gen in der Radio Euro­herz Eis­zeit übertragen.

Form­kur­ve

Nach zuvor guten Lei­stun­gen brach­ten die Sel­ber Wöl­fe in den letz­ten bei­den Spie­len gegen Ravens­burg und Heil­bronn nicht viel zustan­de. Fol­ge­rich­tig zogen die Heil­bron­ner Fal­ken in der Tabel­le an den Wöl­fen vor­bei, die nun auf Platz 13 lie­gen. Es heißt nun, sich auf sei­ne Tugen­den zu besin­nen und wie­der deut­lich mehr Lauf­be­reit­schaft und Kampf­geist zu zei­gen als zuletzt. Frei­tags­geg­ner Bad Nau­heim (4. Platz) ist aktu­ell gut in Form. Die Dresd­ner Eis­lö­wen (8. Platz) hin­ge­gen suchen eben­falls noch nach ihrer Vorjahresform.

Sta­ti­stik

Vor 6 Wochen tra­fen die Sel­ber Wöl­fe bereits zum ersten Mal in die­ser Sai­son auf Nau­heim und Dres­den. Wäh­rend man aus dem Heim­spiel gegen die Hes­sen zumin­dest 1 Punkt mit­neh­men konn­te (End­ergeb­nis 4:5 nach Ver­län­ge­rung), ende­te die Par­tie in Dres­den mit 3:1 für die Gast­ge­ber. Die Sel­ber Wöl­fe hol­ten aus den letz­ten 6 Spie­len 7 Punk­te, Dres­den hol­te derer 9 und Bad Nau­heim 14. Bad Nau­heim schießt im Ver­gleich der 3 Teams unter­ein­an­der durch­schnitt­lich die mei­sten Tore pro Spiel (3,1, Selb 2,7 und Dres­den 2,6). Die Hes­sen gehen dabei auch am effi­zi­en­te­sten mit ihren Chan­cen um, denn sie benö­ti­gen nur 9,7 Schüs­se pro Tor. Selb hin­ge­gen benö­tigt pro Tref­fer 10,3 Ver­su­che und Dres­den gar derer 12,3.

Tho­mas Man­zei blickt voraus

Wöl­fe-Geschäfts­füh­rer Tho­mas Man­zei: „Wir müs­sen die Feh­ler aus den letz­ten Spie­len ana­ly­sie­ren und dar­an arbei­ten. Wir wol­len auch in den näch­sten bei­den Spie­len punk­ten. Dass die Mann­schaft das Poten­ti­al dazu hat, davon sind wir überzeugt.“

Lin­eup

Kevin Laval­lée wur­de von der DEL2 für sei­nen Stock­stich aus dem Spiel gegen die Heil­bron­ner Fal­ken für 2 Spie­le gesperrt und wird somit am Wochen­en­de nicht mit­wir­ken kön­nen, Ver­letzt aus­fal­len wer­den zudem Boi­ar­chi­nov, Gim­mel, Schaaf und Gel­ke. Vom PEN­NY-DEL-Koope­ra­ti­ons­part­ner Bie­tig­heim Stee­lers kommt vor­aus­sicht­lich kei­ne Verstärkung.