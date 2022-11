Für den Ecken­ta­ler Weih­nachts­markt wer­den Buden und Stän­de auf­ge­stellt. Am ersten Advents­wo­chen­en­de ist daher ein Stra­ßen­ab­schnitt nicht befahrbar.

Am ersten Advents­wo­chen­en­de, 26. und 27. Novem­ber 2022, fin­det der Ecken­ta­ler Weih­nachts­markt auf dem Rat­haus­platz statt. Für den Buden­zau­ber sind aller­dings Stra­ßen­sper­run­gen nötig. So kön­nen die Hal­te­buch­ten in der Ecken­ta­ler Stra­ße bereits ab Mon­tag, 21. Novem­ber 2022, nicht mehr benutzt wer­den. Die Ecken­ta­ler Stra­ße selbst ist zwi­schen den Haus­num­mern 12 und 18 von Frei­tag, 25. Novem­ber, 7 Uhr bis Sonn­tag, 27. Novem­ber 2022, um Mit­ter­nacht gesperrt.