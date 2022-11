End­lich ist wie­der die Alt­stadt-Weih­nacht in Fürth am Waagplatz

Von Frei­tag, 2.12., bis Sonn­tag, 11.12., dür­fen wir dort zum 41. Mal Weih­nachts­stim­mung verbreiten.

Den Start am 2.12. macht um 16.30 Uhr der Chor des Hein­rich-Schlie­mann-Gym­na­si­ums, bevor um 17.00 Uhr Ober­bür­ger­mei­ster Dr. Tho­mas Jung, Dekan Jörg Sichel­stiel zusam­men mit dem Alt­stadt­en­gel und dem Posau­nen­chor Vach den Weih­nachts­markt eröffnen.

Wie jedes Jahr wer­den alle anfal­len­den Arbei­ten, von der Pla­nung über den Auf­bau bis zur Durch­füh­rung des Mark­tes, ehren­amt­lich gelei­stet. Der Alt­stadt­ver­ein trägt mit den Ein­nah­men sei­ner Alt­stadt-Weih­nacht zur Ver­schö­ne­rung und Erhal­tung der Für­ther Alt­stadt bei.

In der klei­nen Buden­stadt mit 26 Ver­kaufs­bu­den und 14 Stän­den in der histo­ri­schen Frei­bank des Alt­stadt­ver­eins kön­nen die Besu­cher bei den Hob­by­künst­lern Weih­nachts­ge­schen­ke fin­den oder ihnen bei ihren Vor­füh­run­gen über die Schul­ter schau­en. Man fin­det Alt­be­währ­tes, aber auch Neu­es gibt es zu ent­decken. Am 4.12. und am 6.12. von 18.00 bis 20.00 zeigt ein Gei­gen­bau­er wie so ein Instru­ment entsteht.

Wie gewohnt sor­gen die ehren­amt­li­chen Verkäufer*innen für aller­lei Lecke­rei­en, wie z.B. Dal (vega­ne indi­sche Rote-Lin­sen-Sup­pe), Kar­tof­fel­sup­pe, Brat­wür­ste und noch mehr. Auch die Waf­feln wer­den in die­sem Jahr wie­der von Ehren­amt­li­chen des Alt­stadt­ver­eins gebacken. Neu am Glüh­wein­stand ist der „Grü­ne Altstadtpunsch“.

Jeder Markt­tag wird durch­ge­hend von einem anspre­chen­den Rah­men­pro­gramm beglei­tet (sie­he Anlage).

Täg­lich been­det um 20.00 Uhr unser Nacht­wäch­ter mit dem mar­ki­gen Ruf „Markt­ru­he“ das weih­nacht­li­che Treiben.

Der Charme, der die Alt­stadt-Weih­nacht aus­zeich­net, hat sich schon weit über die Stadt­gren­zen hin­aus her­um­ge­spro­chen. Trotz­dem gilt er noch immer als Geheimtipp.

Dank unse­rer vie­len ehren­amt­li­chen Hel­fer kön­nen wir eine stim­mungs­vol­le Alt­stadt-Weih­nacht gestalten.

Das Weih­nachts­markt-Team des Alt­stadt­ver­eins Fürth