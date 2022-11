Am 18. Novem­ber hat Deutsch­lands größ­tes Vor­le­se­fest statt­ge­fun­den – der Bun­des­wei­te Vor­le­se­tag. An die­sem Tag war auch gleich­zei­tig der Start­schuss für das AOK-Prä­ven­ti­ons­pro­jekt „Jolin­chen­Kids“ im Haus für Kin­der in Pinz­berg. Eli­sa­beth Sim­mer­lein, Bür­ger­mei­ste­rin der Ver­wal­tungs­ge­mein­schaft Gos­berg las heu­er zusam­men mit dem Jolin­chen aus dem Buch “Bert – der Gemü­se­ko­bold“ von Julia Volmert vor. Die 20 „Wackel­zäh­ne“ konn­ten am Vor­le­se­tag in die Bücher­wel­ten abtau­chen und ihrer Fan­ta­sie frei­en Lauf las­sen. „Der Vor­le­se­tag ist eine schö­ne Gele­gen­heit abzu­schal­ten und die aktu­el­len Pro­ble­me mal für einen kur­zen Moment hin­ter sich zu las­sen“, so Eli­sa­beth Sim­mer­lein. Denn Kin­der bekom­men durch Nach­rich­ten und Gesprä­che in der Fami­lie auch unan­ge­neh­me The­men mit. Zudem muss­ten sie auf­grund der Pan­de­mie in den ver­gan­ge­nen zwei Jah­ren in vie­ler­lei Hin­sicht zurück­stecken und haben in die­sem Jahr den Vor­le­se­tag wie­der rich­tig genossen.

Die AOK betei­ligt sich bereits seit 2009 am Bun­des­wei­ten Vor­le­se­tag und ist seit 2013 offi­zi­el­ler Haupt­part­ner der Akti­on. „Lesen zu kön­nen ist eine wich­ti­ge Vor­aus­set­zung, um am gesell­schaft­li­che Leben teil­zu­neh­men“, sagt Doris Spod­dig von der AOK Bam­berg. Ein wesent­li­cher Grund für das lang­jäh­ri­ge Enga­ge­ment beim Bun­des­wei­ten Vor­le­se­tag sei, dass Lesen und Gesund­heit zusam­men­ge­hö­ren: Unter ande­rem bei Fra­gen der Ernäh­rung, Gesund­heits­vor­sor­ge oder der medi­zi­ni­schen Behand­lung ist es wich­tig, Koch­re­zep­te, Gesund­heits­tipps oder Bei­pack­zet­tel lesen zu können.

Der Bun­des­wei­te Vor­le­se­tag wur­de 2004 ins Leben geru­fen und ist eine gemein­sa­me Initia­ti­ve der Wochen­zei­tung DIE ZEIT, der Stif­tung Lesen und der Deut­sche Bahn Stiftung.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Akti­on gibt es im Inter­net unter www​.vor​le​se​tag​.de