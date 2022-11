Bür­ger­ver­samm­lun­gen am 18. und 25. Novem­ber 2022

Unse­re Bür­ger­ver­samm­lun­gen fin­den am Frei­tag, 18. Novem­ber 2022, um 18.30 Uhr im Kul­tur­bo­den (Hall­stadt) und am Frei­tag, 25. Novem­ber 2022, um 18 Uhr in der Braue­rei Eich­horn (Dörf­leins) statt. Bür­ger­mei­ster Tho­mas Söder wird über abge­schlos­se­ne, lau­fen­de und künf­ti­ge Pro­jek­te infor­mie­ren, wich­ti­ge Zah­len und Fak­ten nen­nen und zusam­men mit dem Geschäfts­lei­ter und den Sach­ge­biets­lei­tern Ihre Fra­gen beantworten.