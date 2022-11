Mit den eige­nen Fans im Rücken soll der drit­te Sai­son­sieg her!

End­lich wie­der medi-Heim­spiel! Nach ins­ge­samt 27 Tagen ohne Auf­tritt in eige­ner Hal­le sind Bay­reuths Bun­des­li­ga Bas­ket­bal­ler an die­sem Sams­tag nun end­lich ein­mal wie­der in der hei­mi­schen Ober­fran­ken­hal­le zu sehen.

Das Spiel des 7. Spiel­tags in der easy­Credit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga gegen die Bas­ket­ball Löwen aus Braun­schweig ist für einen im Team von medi bay­reuth etwas beson­de­res. Jar­rod West, erst vor zwei Wochen ver­pflich­tet, wird am Sams­tag um 20:30 Uhr in der von PUMA prä­sen­tier­ten Par­tie sein medi-Debüt vor eige­nen Fans geben. Zudem gibt es im Spiel gegen die Nie­der­sach­sen ein Wie­der­se­hen mit Robin Amai­ze, der von 2016 bis 2018 zwei Spiel­zei­ten das Bay­reu­ther Tri­kot trug und jetzt Mann­schafts­ka­pi­tän der Löwen ist.

Wäh­rend medi bereits sechs Begeg­nun­gen absol­viert hat, haben die Braun­schwei­ger erst fünf Liga-Spie­le in die­ser Sai­son gespielt. Unmit­tel­bar vor dem FIBA-Break konn­te die Mann­schaft von Head Coach Jesus Rami­rez ihren ersten Sai­son­sieg ein­fah­ren. Mit 61:59 gewann man bei den FRA­PORT SKYLINERS.

Lars Masell (Head Coach medi bayreuth):

„Braun­schweig hat mit acht Spie­lern über zwei Meter Kör­per­grö­ße eine ins­ge­samt recht gro­ße Mann­schaft. Sie spie­len eine aggres­si­ve Ver­tei­di­gung und sind ins­ge­samt sehr phy­sisch. Mit im Schnitt 41,0 Rebounds pro Par­tie sind sie auf Platz zwei in der Liga und natür­lich wird die Kon­trol­le der Bret­ter somit zu einem der Schlüs­sel in die­sem Spiel. Offen­siv haben sie mit David Krä­mer und Robin Amai­ze zwei aggres­si­ve Angrei­fer sowie mit Bray­don Hobbs einen rou­ti­nier­ten Point Guard, der das Spiel die­ser ins­ge­samt sehr jun­gen Mann­schaft kon­trol­liert. Auch wenn Braun­schweig eine sehr jun­ge Mann­schaft hat, sind sie kei­nes­wegs so uner­fah­ren, wie manch einer viel­leicht anneh­men mag. Ich erwar­te ein inter­es­san­tes, phy­si­sches und inten­si­ves Spiel.”

Heim­spie­le 2022

Sams­tag, 19.11.2022, 20:30 Uhr: medi bay­reuth vs. Bas­ket­ball Löwen Braunschweig

Mon­tag, 26.12.2022, 20:30 Uhr: medi bay­reuth vs. Bro­se Bamberg

Don­ners­tag, 29.12.2022, 19:00 Uhr: medi bay­reuth vs. BG Göttingen

Den kom­plet­ten Spiel­plan fin­den Sie auf unse­rer Home­page