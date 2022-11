Holy Pan­da

„We’­re Holy Pan­da and we play Bam­boo ’n Roll!“

Am Frei­tag, 2. Dezem­ber 2022, um 20:00 Uhr, fin­det ein Kon­zert mit „Holy Pan­da“ in der Kul­tur­fa­brik KUFA in Bam­berg statt.

80er Rock- und Pop­klas­si­ker – neu interpretiert

„Remem­ber the 80’s? We ate them!“ Und genau­so sieht es auch aus bei Holy Pan­da. Das Trio hat sich gänz­lich Grö­ßen wie Bon Jovi, Iron Mai­den und Guns N‘ Roses ver­schrie­ben – und das nicht nur bei ihrer Songauswahl.

Denn wer das rich­ti­ge Fee­ling rüber­brin­gen will, muss natür­lich auch rich­tig geklei­det sein – bit­chin’ rocking fel­las mit Durst auf Riffs erwar­ten Euch auf der Bühne!

Dabei pflü­gen die Pan­das nicht nur durch ein Gen­re, son­dern kom­bi­nie­ren unter­schied­lich­ste Sti­le der 80s und ver­ei­nen sie in einer geball­ten Ladung aus purem Rock ’n‘ Roll.

Bleibt noch zu sagen: „Get in the car, loser – we’re going to Para­di­se City!“

Kar­ten im Vor­ver­kauf gibt es unter www​.bvd​-ticket​.de.

Infos gibt es auch auf www​.kufa​-bam​berg​.de.