Am Don­ners­tag, den 24.11.2022 eröff­net um 16.30 Uhr im Eber­mann­städ­ter Hei­mat­mu­se­um in der Bahn­hof­stra­ße 5 die Weih­nachts­son­der­aus­stel­lung „Histo­ri­sches Spiel­zeug unterm Weih­nachts­baum“. Pri­va­te Samm­ler aus Eber­mann­stadt, Pretz­feld und wei­te­ren Orten in der Frän­ki­schen Schweiz haben für die Son­der­aus­stel­lung, die bis zum 08. Janu­ar gehen wird, vie­ler­lei sehens­wer­te Exem­pla­re zur Ver­fü­gung gestellt. Neben Pup­pen- Holz und Blech­spiel­zeug wird eine Modell­ei­sen­bahn bei klei­nen und gro­ßen Kin­dern für leuch­ten­de Augen sorgen.

Am dar­auf­fol­gen­den Wochen­en­de ist das Hei­mat­mu­se­um anläss­lich des „Ebser Weih­nachts­mark­tes“ wie folgt geöff­net: Frei­tag (25.11.): 18.00 – 20.00 Uhr, Sams­tag (26.11.): 14.00 – 18.00 Uhr, Sonn­tag (27.11.): 13.00 – 18.00 Uhr.

Im Dezem­ber 2022 und im Janu­ar 2023 ist das Hei­mat­mu­se­um mit der Son­der­aus­stel­lung jeweils an Sonn- und Fei­er­ta­gen von 14–17 Uhr geöff­net. Letz­ter Öff­nungs­tag ist der 08. Janu­ar. Danach bleibt das Hei­mat­mu­se­um Eber­mann­stadt bis zum 05. März 2023 geschlossen.