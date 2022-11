„Wir zie­hen unser Ding durch!“

Vom Spiel­glück ver­folgt waren die Dom­rei­ter in Halb­zeit eins in Erlan­gen nicht gera­de. Ein nicht gege­be­ner kla­rer Hand­elf­me­ter, ange­zeig­te Abseits­stel­lung nach star­ker Akti­on von Moritz Kau­be, die zumin­dest sehr zwei­fel­haft war, und eine ver­un­glück­te Ret­tungs­ak­ti­on der Hin­ter­mann­schaft auf dem sei­fi­gen Platz, die zum 1:0 für den ATSV führ­te. Dazu ein aus­ge­spro­chen star­ker Geg­ner, der von sei­nem Trai­ner Chri­sto­pher Hof­bau­er per­fekt auf die Bam­ber­ger ein­ge­stellt war.

Aller Grund zum Lamen­tie­ren eigent­lich in der Pau­se für die Bam­ber­ger. Aber: Fehl­an­zei­ge. „Wir schau­en auf uns. Wir drücken das alles weg. Wir gehen jetzt raus und hau­en alles rein. Wir zie­hen unser Ding durch!“ so lau­te­te die kla­re Ansa­ge des Bam­ber­ger Coa­ches Jan Gern­lein – und tat­säch­lich erzwang die jun­ge Bam­ber­ger Trup­pe in der zwei­ten Halb­zeit noch ein Remis.

Dabei war allei­ne die zwei­te Halb­zeit das Ein­tritts­geld wert. Bei teils strö­men­den Regen klapp­ten bei­de Teams das Visier hoch und trie­ben die Anhän­ger von per­fek­ter Abwehr­ar­beit in den Wahn­sinn. Pfo­sten­schüs­se, miss­lun­ge­ne Abwehr­ver­su­che, Elf­me­ter, eine rote und eine gelb-rote Kar­te spie­geln die Dra­ma­tik des Spiels in weni­gen Wor­ten wider. Die mehr­mi­nü­ti­ge Nach­spiel­zeit war dann gleich­zei­tig Höhe­punkt und Aus­klang einer sehens­wer­ten Par­tie. Nach­dem Phil­ipp Hack in der 83. Minu­te per Foul­elf­me­ter für die Dom­rei­ter aus­ge­gli­chen hat­te, ver­häng­te das nicht sicher wir­ken­de Schieds­rich­ter­ge­spann in der Nach­spiel­zeit einen Foul­elf­me­ter für die Gast­ge­ber. Zur Hälf­te der rech­te Tor­pfo­sten und zur ande­ren Hälf­te die rech­te Hand von Kee­per Fabi­an Deller­mann ver­hin­der­ten den spä­ten Tref­fer durch Spiel­füh­rer Lucas Mar­kert für die Mit­tel­fran­ken. Im Gegen­zug erkämpf­te Luis Schnei­der einen star­ken Pass in die Tie­fe und prall­te auf 16m-Höhe mit Erlan­gens Kee­per Böhn­ke zusam­men. Der Press­schlag tru­del­te Rich­tung Erlan­ge­ner Gehäu­se und ent­schied sich mit einer klei­nen Kur­ve ganz knapp am Pfo­sten vor­bei­zu­hol­pern. Danach: Schluss­pfiff nach tur­bu­len­ten 97 Minuten.

Ent­spre­chend auf­ge­wühlt zeig­te sich der Bam­ber­ger Coach Jan Gern­lein nach der Par­tie: „Kom­pli­ment an Erlan­gen, das war eine bären­star­ke Lei­stung, die uns alles abver­langt hat. Das Spiel kann am Ende die eine Mann­schaft genau­so gewin­nen wie die ande­re. Viel­leicht ist ein Unent­schie­den des­we­gen wirk­lich das beste Ergeb­nis. Mei­ne Mann­schaft kam anfangs nicht wie gewohnt ins Spiel, eini­ge Situa­tio­nen in der ersten Hälf­te waren extrem unglück­lich. Aber da sind wir mitt­ler­wei­le gefe­stigt genug. Wir stel­len uns sol­chen Situa­tio­nen und wis­sen um unse­re Stär­ke. Bis der Schieds­rich­ter abpfeift, und wenn es wie heu­te weit nach der 90. Minu­te ist, hau­en wir alles rein. Das haben wir heu­te wie­der auf den Platz gebracht. Wir sind nun seit Spiel­tag 2 unge­schla­gen. Die­ses Gefühl neh­men wir mit in die Win­ter­pau­se, das fühlt sich gut an.“