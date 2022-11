Das Kul­tur­amt der Stadt Forch­heim lädt zum Netz­werktref­fen Kultur

Die Kul­tur­bür­ger­mei­ste­rin der Stadt Forch­heim, Dr. Annet­te Prech­tel, lädt zusam­men mit Kul­tur­amts­lei­ter Lorenz Deutsch zum „Zwei­ten Netz­werktref­fen Kul­tur“ am Frei­tag, den 25. Novem­ber 2022 um 19:00 Uhr in die Stadt­bü­che­rei Forch­heim, Spi­tal­stra­ße 3, 91301 Forch­heim ein: Ange­spro­chen wer­den aus­drück­lich alle, die in der Stadt Forch­heim Kul­tur schaf­fen und sich für die Kul­tur ein­brin­gen möchten.

In einem per­sön­li­chen Brief an die Kul­tur­schaf­fen­den der Stadt for­mu­lie­ren Bür­ger­mei­ste­rin Dr. Prech­tel und Kul­tur­amts­lei­ter Deutsch ihr Anliegen:

„Sehr geehr­te Damen und Her­ren, lie­be Kul­tur­in­ter­es­sier­te, das Kul­tur­amt der Stadt Forch­heim lädt alle Kulturakteur*innen im Stadt­ge­biet, sowie alle kul­tur­in­ter­es­sier­ten Bürger*innen am Frei­tag, 25.11.2022 um 19:00 Uhr zu einem Netz­werktref­fen Kul­tur in die Stadt­bü­che­rei Forch­heim ein.

Das Netz­werktref­fen soll den frei­en Aus­tausch der unter­schied­li­chen Akteur*innen ermög­li­chen. Gleich­zei­tig wer­den umge­setz­te Maß­nah­men aus dem Kul­tur­ent­wick­lungs­plan vor­ge­stellt. Ideen zur wei­te­ren Ver­net­zung der Akteur*innen sol­len den Aus­tausch inhalt­lich eben­so tra­gen wie die Fra­ge, ob und wie eine Inter­es­sens­ver­tre­tung der Belan­ge der frei­en Kul­tur­sze­ne gegen­über Poli­tik und Ver­wal­tung rea­li­siert wer­den kann.

Wir freu­en uns auf einen inter­es­san­ten Abend mit vie­len krea­ti­ven Anre­gun­gen und einem auf­re­gen­den Austausch.

Bit­te geben Sie uns bis zum 18.11.2022 eine kur­ze Rück­mel­dung per Mail an kulturamt@​forchheim.​de, wenn Sie teil­neh­men möch­ten. Wir freu­en uns dar­auf, Sie begrü­ßen zu dür­fen.“

Der Pro­zess der Kul­tur­ent­wick­lungs­pla­nung in Forch­heim mit allen Vor- und Nach­be­rei­tungs­maß­nah­men erstreck­te sich über unge­fähr ein­ein­halb Jah­re (Janu­ar 2018 bis Juli 2019). Im Juli 2019 erschien der Kul­tur­ent­wick­lungs­plan der Stadt Forch­heim. 2021 wur­de der Faden mit dem ersten Netz­werktref­fen Kul­tur am 27.07.21 im Königs­bad Forch­heim unter den Zel­ten des Kul­tur-Som­mer­quar­tiers wie­der auf­ge­nom­men und u.a. die neue Bün­de­lung der städ­ti­schen Kul­tur­ak­ti­vi­tä­ten im Refe­rat für Kul­tur und Gesell­schaft vorgestellt.