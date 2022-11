Auf einem Feld­weg in der Nähe von Kair­lin­dach wur­den am 18.11.2022, gegen 23.00 Uhr, meh­re­re Heu­bal­len von einem unbe­kann­ten Täter mut­wil­lig in

Brand gesteckt. Das Feu­er wur­de von der Feu­er­wehr gelöscht. Zeu­gen, die Anga­ben zum Vor­fall machen kön­nen, wer­den gebe­ten die Poli­zei in Her­zo­gen­au­rach (Tel. 09132/78090) zu kontaktieren.