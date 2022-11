Die The­men der Sendung:

Kurs aufs Hand­werk: neue Wege bei der Azu­bi-Suche (Ober­fran­ken)

Der Zen­tral­ver­band des Deut­schen Hand­werks geht der­zeit von rund 250.000 unbe­setz­ten Stel­len in Deutsch­land aus. Kon­kre­te Pro­jek­te sol­len hel­fen, jun­ge Men­schen für eine Leh­re im Hand­werk zu begei­stern. Der­zeit läuft bis Okto­ber 2023 an der Hand­werks­kam­mer Ober­fran­ken das Pro­jekt: „Kurs auf Hand­werk“. Raum­aus­stat­te­rin Corin­na Lan­ge geht als Talents­cout in ober­frän­ki­sche Klas­sen­zim­mer. Das Pilot­pro­jekt, wird vom Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Fami­lie, Arbeit und Sozia­les mit 300.000 Euro geför­dert. Beim Pro­jekt „Wir machen das“ sol­len zukünf­ti­ge Mau­rer, Schrei­ner, Stahl- und Beton­bau­er ange­spro­chen wer­den. Dafür arbei­ten die Baye­ri­sche Bau­wirt­schaft und die beruf­li­chen Fort­bil­dungs­zen­tren zusam­men. Hier kön­nen Inter­es­sier­te in prak­ti­schen Pro­jek­te, Piz­za-Öfen oder Bän­ke für den Pau­sen­hof her­stel­len. Regio­na­le Betrie­be stel­len Mate­ri­al und Werk­zeu­ge und hof­fen im Gegen­zug auf inter­es­sier­te Prak­ti­kan­ten. Seit Pro­jekt­start 2016 konn­ten schon 550 Jugend­li­che in die Bau­bran­che hineinschnuppern.

Netz­wer­ker und Bera­ter: unter­wegs mit dem Män­ner­be­auf­trag­ten (Nürnberg/​Mittelfranken)

Mat­thi­as Becker ist Ansprech­part­ner für Män­ner in Nürn­berg. Seit Mai 2016 ist er bei der Gleich­stel­lungs­stel­le der Stadt in Teil­zeit ange­stellt. Damals war er der erste kom­mu­na­le Beauf­trag­te für Män­ner­fra­gen – bis heu­te ist er die gro­ße Aus­nah­me. Er berät per Tele­fon oder per­sön­lich – bei Lebens­kri­sen, Tren­nungs- und Schei­dungs­fra­gen, Mob­bing, Bur­nout und Depres­si­on. Mat­thi­as Becker ist Fami­li­en­va­ter und aus­ge­bil­de­ter Sozi­al­päd­ago­ge. Er sieht sich auch als Netz­wer­ker. Er hält Kon­takt zu ande­ren Stel­len, die Män­ner aktiv in Kri­sen unter­stüt­zen, wie die Nürn­ber­ger Män­ner­schutz­woh­nung „Ripo­sa“ oder die Trauma­be­ra­tung für Män­ner. Mat­thi­as Becker wünscht sich weni­ger Ste­reo­ty­pe und weni­ger Kli­schees in den Rol­len­bil­dern und setzt sich für geschlech­ter­sen­si­ble Erzie­hung und zeit­ge­mä­ße Lebens­mo­del­le für Män­ner ein.

Hol­ly­wood in Fran­ken: Requi­si­ten aus aller Welt (Fürth/​Mittelfranken)

Der Kunst­leh­rer und Musi­ker Jan Eric Hau­ber sam­melt und bewahrt Film-Requi­si­ten. Drun­ter Kostü­me von Tom Hanks und ori­gi­nal Requi­si­ten aus James-Bond-Fil­men. Er hat schon so vie­le Tei­le erstan­den, dass er inzwi­schen meh­re­re Depots dafür braucht, ver­teilt im Land­kreis Fürth. Sein gro­ßer Traum ist ein baye­ri­sches Filmmuseum.

Film ab: erfolg­rei­che Kino­ge­schich­ten (Ochsenfurt/​Unterfranken)

Das Casa­blan­ca in Och­sen­furt fei­ert 40-Jäh­ri­ges! Frü­her war das Licht­spiel­haus ver­ru­fen, bekannt für Schlä­ge­rei­en und Soft­por­nos. Jetzt ist es ein belieb­tes Pro­gramm-Kino. Ein paar Kilo­me­ter wei­ter hat eine Genos­sen­schaft das Kit­zin­ger Kino wie­der­auf­le­ben las­sen. Auch hier sind vie­le Bür­ger Cinea­sten und woll­ten wie­der ein Kino am Ort haben.

Nost­al­gisch durch die Advents­zeit: die Nürn­ber­ger Stra­ßen­bahn­freun­de (Nürnberg/​Mittelfranken)

Eine Fahrt in den histo­ri­schen Stra­ßen­bah­nen rund um die Alt­stadt von Nürn­berg gehört für vie­le zur Vor­weih­nachts­zeit dazu. Die VAG und die Freun­de der Nürn­berg-Für­ther Stra­ßen­bahn rich­ten dafür die alten Wagen weih­nacht­lich her. Und natür­lich schau­en die Pro­fis bei die­ser Gele­gen­heit auch dar­auf, dass die Räder geölt und die Moto­ren fahr­taug­lich sind.

Das frän­ki­sche Wein­jahr: der Win­zer­be­ruf im Wan­del (Kitzingen/​Unterfranken)

Der Film „Reben­gold – Durchs frän­ki­sche Wein­jahr“ läuft am Mon­tag, 21. Novem­ber 2022 um 21.00 Uhr in der Rei­he „Bay­ern erle­ben“ im BR Fern­se­hen. Die „Fran­ken­schau“ zeigt schon vor­ab Aus­schnit­te, und BR-Repor­te­rin Iri­na Hanft aus dem Stu­dio Main­fran­ken in Würz­burg besucht mit Ihrem Kol­le­gen Jür­gen Glä­ser sechs Winzerfamilien.

BR Fern­se­hen Frankenschau