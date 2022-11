Blick über den Zaun: „Tag des Bodens“ in Veitshöchheim

Semi­nar­tag: Wohl­fühl­pro­gramm für das Bodenleben

Ohne eine gute Basis geht nichts – ein gesun­der und gepfleg­ter Boden ist vol­ler Leben und lässt Pflan­zen auch ohne Erde erfolg­reich wach­sen. Wel­che Ver­än­de­run­gen und Her­aus­for­de­run­gen der Kli­ma­wan­del in dem Zuge mit sich bringt, das erfah­ren alle Gar­ten­in­ter­es­sier­ten am gro­ßen Tag des Bodens der Baye­ri­schen Gar­ten­aka­de­mie. Er fin­det am Mon­tag, den 05.12.2022, von 09.30–15 Uhr in Veits­höch­heim statt.

Vor­mit­tags Vor­trä­ge, nach­mit­tags Workshops

Nach einer abwechs­lungs­rei­chen Vor­trags­rei­he am Vor­mit­tag gilt es am Nach­mit­tag die Theo­rie in die Pra­xis umzu­set­zen: In unter­schied­li­chen Work­shops zum Boden­le­ben, Sub­stra­ten ohne Torf, Grün­ein­saa­ten und Laub­schich­ten im Gar­ten geben ver­schie­de­ne Fach­leu­te Tipps und Tricks.

Der tra­di­tio­nel­le Semi­nar­tag in Veits­höch­heim reiht sich damit in die welt­wei­ten Akti­vi­tä­ten zu einem umwelt­scho­nen­den Umgang mit der wert­vol­len Res­sour­ce Boden ein.

Anmel­dung bis 28. Novem­ber möglich

Der Semi­nar­tag fin­det in der Aula der Baye­ri­schen Lan­des­an­stalt für Wein­bau und Gar­ten­bau (LWG), An der Stei­ge 15 in Veits­höch­heim statt. Die Kosten lie­gen bei 20 Euro pro Teil­neh­mer (Tages­kas­se). Da die Anzahl der Plät­ze begrenzt ist, ist eine Anmel­dung zwin­gend erfor­der­lich – per E‑Mail an bay.​gartenakademie@​lwg.​bayern.​de.

Die Teil­nah­me ist nur nach Bestä­ti­gung durch die Baye­ri­sche Gar­ten­aka­de­mie mög­lich! Das aus­führ­li­che Pro­gramm sowie wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie online unter www​.lwg​.bay​ern​.de/​g​a​r​t​e​n​a​k​a​d​e​m​i​e​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​/​2​1​2​811.