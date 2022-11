Der gro­ße Weih­nachts­baum vor dem Rat­haus, der geschmück­te Luit­pold­brun­nen inmit­ten des histo­ri­schen Markt­plat­zes, offe­ne Feu­er­stel­len und der Duft von Glüh­wein sind ein­deu­ti­ge Indi­zi­en für den belieb­ten Kulm­ba­cher Advents­markt, der nach zwei Coro­na-beding­ten Aus­fäl­len heu­er vom 25.–27. Novem­ber wie­der statt­fin­den kann.

Auf die Besu­cher war­ten selbst­ge­mach­te Lecke­rei­en und frisch zube­rei­te­te Köst­lich­kei­ten, Win­zer­glüh­wei­ne, hei­ße alko­ho­li­sche und anti­al­ko­ho­li­sche Geträn­ke, hand­ge­fer­tig­ter Weih­nachts­schmuck, kunst­hand­werk­li­che Ein­zel­stücke für Mensch und Tier, Upcy­cling Pro­duk­te, Kera­mik, Haus­halts­wa­ren aus Oli­ven­holz, Nist­hil­fen, Fut­ter­häus­chen, Strick­wa­ren und Hand­ge­mach­tes aus Stoff und vie­le ande­re Geschenkideen.

Eröff­net wird der Kulm­ba­cher Advents­markt von Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann am Frei­tag, den 25.11.2022 um 17:00 Uhr vor dem Rat­haus – unter­stützt vom Kulm­ba­cher Christ­kind und sei­nen Engeln sowie musi­ka­lisch beglei­tet durch das Blech­blä­ser­en­sem­ble des Musik­ver­eins Burghaig.

Der Advents­markt öff­net am Frei­tag, den 25.11.2022 von 16:00 – 20:00 Uhr, am Sams­tag, den 26.11.2022 von 10:00 – 20:00 Uhr und am Sonn­tag, den 27.11.2022 von 11:00 – 19:00 Uhr.

Das Pro­gramm hält nach­fol­gen­de Höhe­punk­te für die Besu­che­rin­nen und Besu­cher bereit:

Frei­tag, 25.11.2022

16:00 Uhr – Marktbetrieb

17:00 Uhr – Eröff­nung auf der Rat­haus­trep­pe mit OB Ingo Leh­mann, dem Kulm­ba­cher Christ­kind, sei­nen Engeln und dem Blech­blä­ser­en­sem­ble des Musik­ver­eins Burghaig

anschl. – Ein­schal­ten der Weihnachtsbeleuchtung

anschl. – Gemüt­li­ches Markttreiben

20:00 Uhr – Mark­ten­de: Aus­klang bis 21:00 Uhr

Sams­tag, 26.11.2022

10.00 Uhr – Marktbetrieb

14:00 – 16:00 Uhr – Kin­der­schmin­ken auf dem Adventsmarkt

16:00 – 17:00 Uhr – Geschich­ten zur Weih­nachts­zeit –gele­sen von Andrea Senf aus der Schreib­stu­be Franken

18:00 Uhr – Musik unplug­ged an den Feu­er­stel­len mit „If we last Accoustic“

20:00 Uhr – Mark­ten­de: Aus­klang bis 21:00 Uhr

Sonn­tag, 27.11.2022

11.00 Uhr – Marktbetrieb

14:30 Uhr – Kulm­ba­cher Christ­kind und sei­ne Engel ver­tei­len Süßigkeiten

15:00 – 16:00 Uhr – Geschich­ten zur Weih­nachts­zeit –gele­sen von Andrea Senf aus der Schreib­stu­be Franken

17:00 Uhr – Musik unplug­ged an den Feu­er­stel­len mit „Ran­dom Romantics“

19:00 Uhr – Marktende

Ein wei­te­res High­light in die­sem Jahr ist die Kul­ma-Alm auf dem Kulm­ba­cher Markt­platz. Vom 23.11.2022 bis 08.01.2023 gastiert die B. Schuh­mann Fest­zelt GmbH mit ihrer Alm­hüt­te in Kulm­bach und ser­viert ihren Gästen Glüh­wein, Punsch, Kalt­ge­trän­ke und aller­hand lecke­re Spei­sen: Brat­wür­ste, Schasch­lik, Sup­pen im Brot­laib, Kai­ser­schmarrn, Germ­knö­del und Schupf­nu­deln. Das Sah­ne­häub­chen: die Eis­stock­bahn auf der Rück­sei­te der Kul­ma-Alm, die die Gäste zum mun­te­ren Eis­stock­schie­ßen einlädt.

Und nicht nur auf dem Markt­platz ist in Kulm­bach viel gebo­ten. Der Kunst­hand­wer­ker­markt in der Waag­gas­se mit über 20 Kunst­hand­wer­kern und Kunst­hand­wer­ke­rin­nen fin­det am Sams­tag und Sonn­tag, den 26. und 27. Novem­ber 2022, statt und ist sams­tags von 10:00 – 20:00 Uhr und sonn­tags von 11:00 – 18:00 Uhr geöffnet.

Der Cari­tas-Ver­band für den Land­kreis Kulm­bach e.V. öff­net eben­falls am Sonn­tag, den 27.11.2022, von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr sei­ne Türen. Im Hof und den Räum­lich­kei­ten der Geschäfts­stel­le in der Bau­er­gas­se 3+5 erwar­tet die Besu­cher eine lecke­re und hei­ße Sup­pe der Tür­ki­schen Gemein­de sowie ein selbstgemach

ter alko­hol­frei­er Punsch. Die Gäste haben die Mög­lich­keit an einer Tom­bo­la mit vie­len tol­len Gewin­nen teil­zu­neh­men. Der dazu­ge­hö­ri­ge Klei­der­la­den „Lieb­lings­stücke“ ist geöff­net und man kann die Mit­ar­bei­ter und Mit­ar­bei­te­rin­nen der Geschäfts­stel­le und der Bera­tungs­an­ge­bo­te ken­nen lernen.

Auch der Kiwa­nis-Club Kulm­bach ver­an­stal­tet im Innen­hof des Due Fra­tel­li in der Buch­bin­der­gas­se 10 in Kulm­bach einen Advents­markt. Der Erlös kommt voll­stän­dig Kin­dern und Jugend­li­chen im Land­kreis Kulm­bach zugu­te. Die Öff­nungs­zei­ten am 1. Advents­wo­chen­en­de sind wie folgt: Frei­tag, den 25.11.2022 – 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr, Sams­tag, den 26.11.2022 – 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr und Sonn­tag, den 27.11. 2022 – 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

Die Bevöl­ke­rung ist herz­lich ein­ge­la­den, eini­ge schö­ne Stun­den im vor­weih­nacht­li­chen Ambi­en­te der Stadt Kulm­bach zu genießen.