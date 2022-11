Der Vor­sit­zen­de des Senio­ren­bei­rats der Stadt Bay­reuth, Klaus Hamann, ist die­ser Tage vom Baye­ri­schen Mini­ster­prä­si­dent Dr. Mar­kus Söder mit dem Ehren­zei­chen für Ver­dien­ste im Ehren­amt aus­ge­zeich­net wor­den. Die Ehrung fand im Ger­ma­ni­schen Natio­nal­mu­se­um in Nürn­berg statt.

Klaus Hamann enga­giert sich seit mehr als 50 Jah­ren in unter­schied­li­chen Ämtern für die Belan­ge von sozi­al benach­tei­lig­ten Men­schen. Über 13 Jah­re unter­stütz­te er als Vor­sit­zen­der die Jugend­werk­statt „Hori­zon­te“ mit dem Ziel, sozi­al benach­tei­lig­te Jugend­li­che in Aus­bil­dung zu brin­gen. Auf kom­mu­nal­po­li­ti­scher Ebe­ne setz­te er sich in den 1990er Jah­ren als Stadt­rat für die sozia­len Belan­ge der Bay­reu­ther Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ein. Seit 2014 ist Klaus Hamann Mit­glied des Senio­ren­bei­rats und seit 2017 des­sen Vor­sit­zen­der. Ein beson­de­res Her­zens­an­lie­gen ist ihm die Erstel­lung eines senio­ren­po­li­ti­schen Gesamt­kon­zep­tes für die Stadt Bay­reuth. Sein Anlie­gen ist es, eine alters­ge­rech­te Infra­struk­tur zu för­dern. Dies gilt ins­be­son­de­re für die Auf­ga­ben­be­rei­che „Ein­sam­keit im Alter“, „Woh­nen und Wohn­um­feld“ und „Digi­ta­le Teil­ha­be der älte­ren Generation“.

Das Ehren­zei­chen des Baye­ri­schen Mini­ster­prä­si­den­ten ist ein Zei­chen des öffent­li­chen Dan­kes für lang­jäh­ri­ge her­vor­ra­gen­de Lei­stun­gen von Bür­ge­rin­nen und Bür­gern, die sich unei­gen­nüt­zig in den Dienst der All­ge­mein­heit stel­len. Der Mini­ster­prä­si­dent ver­leiht es an Per­so­nen, die sich durch lang­jäh­ri­ge, min­de­stens 15-jäh­ri­ge akti­ve Tätig­keit in Ver­ei­nen, Orga­ni­sa­tio­nen und son­sti­gen Gemein­schaf­ten mit kul­tu­rel­len, sport­li­chen, sozia­len oder ande­ren gemein­nüt­zi­gen Zie­len her­vor­ra­gen­de Ver­dien­ste erwor­ben haben.