Der Ver­kehrs­aus­schuss des Stadt­rats wird sich in sei­ner Sit­zung am Mon­tag, 21. Novem­ber, um 15 Uhr, mit einem Antrag der Stadt­rats­frak­ti­on Bünd­nis 90/​Die Grü­nen und Unab­hän­gi­gen beschäf­ti­gen, der im Rah­men von Sofort­maß­nah­men zum Kli­ma­schutz eine teil­wei­se Sper­rung des Stadt­kern­rings für Kraft­fahr­zeu­ge zum Ziel hat. Fahr­zeu­ge mit einer unge­ra­den End­zif­fer im Kfz-Kenn­zei­chen sol­len nur noch an unge­ra­den Kalen­der­ta­gen Zufahrt auf dem Stadt­kern­ring haben, Fahr­zeu­ge mit einer gera­den End­zif­fer nur an gera­den Kalen­der­ta­gen. Außer­dem wird das Gre­mi­um die Betriebs­zei­ten der drei neu­en Ampel­an­la­gen im Bereich Königsallee/​Hasenweg, Justus-Lie­big-Stra­ße/Ot­to-Hahn-Stra­ße und B2-B85/­Wolfs­ba­cher Stra­ße/­Gott­lieb-Keim-Stra­ße fest­le­gen. Die finan­zi­el­le Unter­stüt­zung der Kreis­ver­kehrs­wacht durch die Stadt im Haus­halts­jahr 2023 steht eben­falls auf der Tages­ord­nung. Die Sit­zung fin­det im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, statt.