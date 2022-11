Von Juni bis Okto­ber 2022 hat das Bünd­nis Rad­ent­scheid Bay­ern im gan­zen Frei­staat Unter­schrif­ten für die Zulas­sung eines Volks­be­geh­rens gesam­melt. Ziel des Volks­be­geh­rens ist es, durch ein Rad­ge­setz den Rah­men für eine ech­te Rad­ver­kehrs­för­de­rung in ganz Bay­ern zu schaf­fen. Seit heu­te steht fest: Rund 100.000 Men­schen in Bay­ern haben den Rad­ent­scheid unter­zeich­net, in Möh­ren­dorf sind 368 Unter­schrif­ten ein­ge­gan­gen. Damit hat das Bünd­nis Rad­ent­scheid Bay­ern in nur vier Mona­ten vier­mal so vie­le Unter­schrif­ten gesam­melt, wie für die Zulas­sung des Volks­be­geh­rens nötig sind.

In über 100 Städ­ten, Gemein­den und Ver­wal­tungs­ge­mein­schaf­ten über­ge­ben heu­te Rad­ent­scheid-Akti­ve ihrer Stadt­ver­wal­tung Unter­schrif­ten­bö­gen zur Prü­fung. Gül­tig sind alle Unter­schrif­ten von Wahl­be­rech­tig­ten zur baye­ri­schen Land­tags­wahl. Im Anschluss an die Prü­fung durch die Kom­mu­nen gehen die gesam­mel­ten Unter­schrif­ten an das baye­ri­sche Innen­mi­ni­ste­ri­um, das über die Zulas­sung und die 14-tägi­ge Ein­tra­gungs­frist für das eigent­li­che Volks­be­geh­ren ent­schei­den wird. Vor­aus­sicht­lich im Früh­jahr oder Som­mer 2023 sind die Men­schen in Bay­ern dann auf­ge­ru­fen, sich in ihrem Rat­haus für den Rad­ent­scheid Bay­ern einzutragen.

Auch in Möh­ren­dorf über­ga­ben Akti­ve am Mitt­woch, 16. Novem­ber 2022, die Unter­schrif­ten an den 1. Bür­ger­mei­ster Tho­mas Fischer. “Wir sind begei­stert über die brei­te Unter­stüt­zung für den Rad­ent­scheid in Bay­ern. In Möh­ren­dorf haben ca. 10% der Wahl­be­rech­tig­ten den Rad­ent­scheid mit ihrer Unter­schrift unter­stützt. Mit die­ser Betei­li­gungs­quo­te liegt Möh­ren­dorf bay­ern­weit an erster Stelle.

Wir wün­schen uns, dass die Staats­re­gie­rung den Wil­len der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ernst nimmt und mit einem Rad­ge­setz end­lich den not­wen­di­gen Rah­men für eine ech­te Rad­ver­kehrs­för­de­rung schafft”, sagen die Ver­tre­ter des loka­len Möh­ren­dor­fer Bünd­nis­ses des Rad­ent­scheid Bayern.