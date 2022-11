Als Aner­ken­nung für ihr jahr­zehn­te­lan­ges ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment beim SC Markt Hei­li­gen­stadt 1946 e. V. wur­de Frau Lydia Klein aus den Hän­den des Baye­ri­schen Mini­ster­prä­si­den­ten Dr. Mar­kus Söder in einer Fei­er­stun­de im Ger­ma­ni­schen Natio­nal­mu­se­um in Nürn­berg am 11.11.2022 das Ehren­zei­chen für Ver­dien­ste im Ehren­amt verliehen.

Zu den ersten Gra­tu­lan­ten gehör­ten neben Ehe­mann Hart­mut Klein, der Regie­rungs­vi­ze­prä­si­dent von Ober­fran­ken Herr Tho­mas Engel, der stellv. Land­rat und Bür­ger­mei­ster von Bur­ge­brach Johan­nes Macie­jon­c­zyk, der stellv. Vor­sit­zen­der des SC H Peter Kieß­kalt, sowie 1. Bür­ger­mei­ster Ste­fan Reichold für den Markt Hei­li­gen­stadt i.OFr.