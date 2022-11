Tou­rist-Infor­ma­ti­on bie­tet tol­le Weih­nachts­sou­ve­nirs an!

In limi­tier­ter Auf­la­ge gab es schon im letz­ten Jahr zur Weih­nachts­sai­son rote Weih­nachts­ku­geln mit einem fili­gra­nen Gold­druck des Rat­hau­ses mit dem Magi­strats­bau in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on der Stadt Forch­heim. Da die Kugeln so beliebt und schnell aus­ver­kauft waren, ver­kauft die Tou­rist-Infor­ma­ti­on in der Kapel­len­stra­ße 16 in Forch­heim ab sofort wie­der die rote Weih­nachts­ku­gel – nicht nur mit Gold­druck, son­dern auch mit einem Silberdruck!

Die qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­gen Kugeln kön­nen nur direkt in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on zu einem Preis in Höhe von jeweils 6,00 Euro erwor­ben wer­den. Ein wei­te­res Weih­nachts­sou­ve­nir im Sor­ti­ment ist die Forch­heim-Tas­se „Mila“ in anspre­chen­dem weih­nacht­li­chem Design. Mit fei­nen Details und fro­her Far­ben­pracht wird das Weih­nachts­markt­ge­sche­hen vor dem Rat­haus auf der Tas­se dar­ge­stellt. Die Tas­se ist in der Tou­rist-Infor­ma­ti­on für 11,95 Euro zu erhalten.

„Letz­tes Jahr kamen die Weih­nachts­sou­ve­nirs bei Forch­hei­me­rin­nen und Forch­hei­mern und auch bei Tou­ri­stin­nen und Tou­ri­sten so toll an, dass wir sie die­ses Jahr wie­der anbie­ten und dies­mal in erwei­ter­ter Form. So ermög­li­chen wir allen ein Stück Forch­hei­mer Weih­nacht nach Hau­se zu holen“, sagt Nico Cies­lar, Lei­ter des Tourismusmanagements.