Auch zwei Bam­ber­ger Pro­jek­te dabei

Modell­vor­ha­ben „Wei­ter­nut­zen. Wei­ter­ent­wickeln. Wei­ter­bau­en“ macht Bestands­bau­ten klimafit

Bestehen­de Gebäu­de fit für die Zukunft machen und ihre Poten­zia­le für neu­en Wohn­raum nut­zen: Das ist das Ziel des Modell­vor­ha­bens „Wei­ter­nut­zen. Wei­ter­ent­wickeln. Wei­ter­bau­en“ des baye­ri­schen Expe­ri­men­tel­len Woh­nungs­baus. Das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Woh­nen, Bau und Ver­kehr hat nun zehn Pro­jek­te in ganz Bay­ern aus­ge­wählt, die in den kom­men­den Jah­ren mit Unter­stüt­zung des Frei­staats moder­ni­siert, kli­ma­ge­rech­ter gestal­tet und gege­be­nen­falls stand­ort­ver­träg­lich bau­lich erwei­tert wer­den. „Es lohnt sich, Bestands­bau­ten mit der in ihnen ent­hal­te­nen, so genann­ten grau­en Ener­gie zu nut­zen und ener­ge­tisch und heiz­tech­nisch auf Vor­der­mann zu brin­gen“, erklärt Bay­erns Bau­mi­ni­ster Chri­sti­an Bern­rei­ter. „Das ist nicht nur ein wich­ti­ger Bei­trag zu CO2-Ein­spa­rung und Res­sour­cen­scho­nung, son­dern auch essen­ti­ell für die Woh­nungs­ver­sor­gung. Moder­ni­sier­te Alt­bau­ten kön­nen oft noch lan­ge Jah­re wei­ter­ge­nutzt wer­den und erhal­ten bezahl­ba­ren Wohn­raum und gewach­se­ne Nach­bar­schaf­ten. Hier wol­len wir mit unse­rem Expe­ri­men­tel­len Woh­nungs­bau anset­zen und schon heu­te die mor­gen gefrag­ten Kli­ma­schutz- und Nach­hal­tig­keits­zie­le anpeilen.“

Das Baye­ri­sche Bau­mi­ni­ste­ri­um hat zehn Pro­jek­te aus­ge­wählt, die ein brei­tes Spek­trum unter­schied­li­cher Bau­al­ters­klas­sen, ver­schie­de­ner Grö­ßen­ord­nun­gen und unter­schied­li­cher Ein­griffs­tie­fen, von ein­fach gehal­te­ner Moder­ni­sie­rung bis zu inte­grier­ten Kon­zep­ten für kli­ma­neu­tra­le Wohn­sied­lun­gen, abdecken. Immer wer­den die ener­ge­ti­sche Opti­mie­rung und CO2-Ein­spa­rung, die Ver­bes­se­rung des Wohn­um­fel­des, eine nach­hal­ti­ge Mobi­li­tät und sozia­le Belan­ge mit­ge­dacht. „Die Pro­jek­te bie­ten erfolg­ver­spre­chen­de Ansät­ze für einen nach­hal­ti­gen und wohn­raum­er­hal­ten­den Umgang mit Bestands­ge­bäu­den“, so Bern­rei­ter. „Ich bin schon gespannt auf die Ergeb­nis­se!“ Die Woh­nungs­bau­ten bzw. erste Bau­ab­schnit­te sol­len inner­halb der näch­sten fünf Jah­re rea­li­siert werden.

In Ober­fran­ken wur­den fol­gen­de Pro­jek­te ausgewählt:

Bam­berg, Joseph-Stif­tung: Ambi­tio­nier­te, inte­grier­te Erneue­rung und Wei­ter­ent­wick­lung in Rich­tung Kli­ma­neu­tra­li­tät einer 1970 er Jah­re-Sied­lung mit Terrassenhaustypologien

Jah­re-Sied­lung mit Terrassenhaustypologien Bam­berg, Stadt­bau GmbH Bam­berg: Ein zwei­tes Leben für die „schwar­zen Dächer“: Anpas­sung eines gro­ßen Wohn­quar­tiers aus den 1980er Jahren

In Mit­tel­fran­ken wur­den fol­gen­de Pro­jek­te ausgewählt:

Erlan­gen, GEWO­BAU: Ertüch­ti­gung und Auf­stockung eines Woh­nen­sem­bles mit stark geglie­der­ten Bau­vo­lu­mi­na aus den 1980 er Jahren

Jahren Nürn­berg, Sied­lungs­werk Nürn­berg GmbH: Akti­vie­rung der „Grund­stücke“ auf dem Dach: neue Wohn­flä­chen auf Zei­len­bau­ten aus den 1960ern

Hin­ter­grund

Die Modell­pro­jek­te des Expe­ri­men­tel­len Woh­nungs­baus set­zen ambi­tio­nier­te, aber wirt­schaft­lich ver­tret­ba­re Kon­zep­te um, die sich mit aktu­el­len Her­aus­for­de­run­gen im Woh­nungs­bau beschäf­ti­gen. Es sol­len posi­ti­ve Bei­spie­le ent­ste­hen, die auf­zei­gen, was in weni­gen Jah­ren Pra­xis sein wird, und von ande­ren Bau­her­ren auf­ge­grif­fen wer­den kön­nen. Die För­de­rung der Maß­nah­men erfolgt aus der baye­ri­schen Wohn­raum­för­de­rung (EOF, KommWFP) im Rah­men des Expe­ri­men­tel­len Woh­nungs­baus. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Expe­ri­men­tel­len Woh­nungs­bau fin­den Sie hier: https://​www​.stmb​.bay​ern​.de/​w​o​h​n​e​n​/​e​x​p​e​r​i​m​e​n​t​e​l​l​e​r​w​o​h​n​b​a​u​/​i​n​d​e​x​.​php