Night­Wa­sh Live

15.03.2023, Klei­ne Mei­ster­sin­ger­hal­le, 20.00 Uhr Stand-Up Come­dy ist LIVE am lustigsten!

„Night­Wa­sh ist die Kult-Mar­ke für Stand-Up Come­dy in Deutsch­land. Mit knapp 200 Mio. Views online und über 150 Liveshows pro Jahr in Deutsch­land, der Schweiz und Bel­gi­en ist Night­Wa­sh die erfolg­reich­ste Come­dy-Mar­ke im deutsch­spra­chi­gen Raum. Mit unse­rem Night­Wa­sh Talent Award ent­decken wir Jahr für Jahr neue Talen­te und brin­gen sie auf die gro­ße Büh­ne. New­co­mer oder Pro­fi, Night­Wa­sh hat sie alle! Ob Felix Lobrecht, Caro­lin Kebe­kus, Chris Tall oder Fai­sal Kawu­si alle hat­ten einen Ihrer ersten Auf­trit­te bei NightWash.“

Night­Wa­sh bringt die fri­sche­ste Stand-Up Come­dy ange­sag­ter Come­di­ans und New­co­mer, über­ra­schen­de Show­ein­la­gen gepaart mit dem aller­be­sten Publi­kum auf die Büh­ne. Jede Show ein Uni­kat auf höch­stem Niveau. Hier bleibt garan­tiert kein Auge trocken! Come­dy der Extraklasse!

Sven Bens­mann

Herz­lich und char­mant lässt das Vor­zei­ge­dorf­kind Bens­mann die Gren­zen zwi­schen urko­mi­scher Stand-up Come­dy und hand­ge­mach­ter Musik ver­schwim­men. Mit sei­ner viel­sei­ti­gen Reib­ei­sen­stim­me, die immer wie­der gesang­li­che Vor­bil­der wie Joe Cocker oder Bruce Springsteen erken­nen lässt, unter­mau­ert Sven sei­ne The­men: Dis­ney, Dorf und Dödelwitze!

Kri­sti­na Bogansky

Als Mut­ter eines Teen­agers ist sie sel­ten in der Com­fort Zone (Bett) unter­wegs, son­dern eher da, wo es weh­tut (drau­ßen). Unpas­send getim­te Fra­gen in der Öffent­lich­keit (Mama, war­um hast Du einen Bart?) machen der Sozi­al­päd­ago­gin nichts, denn sie ist im Umgang mit ver­hal­ten­so­ri­gi­nel­len Men­schen und stress­vol­len Situa­tio­nen geschult. Wei­te­re Künst­ler­be­set­zung folgt.

Night­Wa­sh Live – Stand-Up Come­dy at its best!

Wei­te­re Infos unter www​.night​wa​sh​.de – Tickets sind an den bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len sowie im Inter­net unter www​.even​tim​.de erhältlich