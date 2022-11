Das Christ­kind ist in vie­len Orten der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg eine Sym­bol­fi­gur für Weih­nach­te. Doch zu dem Job gehört mehr als blon­de Locken – 18 Him­mels­bo­tin­nen haben sich beim drit­ten Christ­kin­der Sym­po­si­um im Weih­nachts­land Coburg.Rennsteig auf ihre Rol­le in der Weih­nachts­zeit vorbereitet.

Wie tre­te ich selbst­be­wusst auf? Was kann ich sou­ve­rän auf die vie­len Fra­gen ant­wor­ten? In Neu­stadt bei Coburg beka­men die Christ­kin­der aus der Metro­pol­re­gi­on an einem erleb­nis- und lehrr­rei­chen Tag die Mög­lich­keit sich unter­ein­an­der aus­zu­tau­schen und in ver­schie­de­nen Work­shops das Hand­werks­zeug für ihre Amts­zeit zu ler­nen. Zu den himm­li­schen Attri­bu­ten eines Christ­kinds gehö­ren weit mehr als blon­de Locken, ein freund­li­ches Lächeln oder ein gold­be­stick­tes Kleid. Die teil­neh­men­den Mäd­chen im Alter von neun bis 24 Jah­ren ver­tre­ten als offi­zi­el­le Bot­schaf­te­rin­nen ihre Stadt oder Gemein­de auf Weih­nachts­märk­ten, in Unter­neh­men, Kin­der­gär­ten oder Senio­ren­hei­men. Per­sön­li­ches Enga­ge­ment und auch eine ordent­li­che Por­ti­on Selbst­be­wusst­sein und der Mut im Ram­pen­licht zu ste­hen sind dabei Voraussetzung.

„Die Weih­nachts­zeit ist für die Christ­kin­der eine schö­ne und her­aus­for­dern­de Zeit. Das Sym­po­si­um ist eine tol­le Gele­gen­heit das Selbst­be­wusst­sein zu stär­ken“, sag­te Ulri­ke Sie­ben­haar, Geschäfts­füh­re­rin des Forums Hei­mat und Frei­zeit der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg und Refe­ren­tin für Kul­tur, Welt­erbe und Tou­ris­mus der Stadt Bamberg.

Die Christ­kin­der erhiel­ten in der kultur.werk.stadt Neu­stadt bei Coburg in vier Work­shops vie­le Tipps, um die Auf­ga­ben in der Vor­weih­nachts­zeit sicher bewäl­ti­gen zu kön­nen. Neben einem Foto­work­shop gab es ein Kame­ra- und Mode­ra­ti­ons­trai­ning, einen Kurs zum selbst­si­che­ren Auf­tre­ten sowie „Das gro­ße Christ­kind Ein­mal­eins“. „Durch die span­nen­den Work­shops bie­ten wir den Teil­neh­me­rin­nen das Rüst­zeug für anste­hen­de Her­aus­for­de­run­gen“, sag­te Hei­di Papp, die für das Regio­nal­ma­nage­ment Coburg Stadt und Land das Sym­po­si­um orga­ni­siert hat.

Als ehe­ma­li­ges Nürn­ber­ger Christ­kind durf­te auch Rebec­ca Ammon beim Sym­po­si­um nicht feh­len. Sie berich­te­te von ihren per­sön­li­chen Erfah­run­gen als Christ­kind im In- und Aus­land und gab Tipps, wie man schwie­ri­ge Fra­gen kind­ge­recht beant­wor­tet. „Seid mit dem Her­zen bei der Sache und genießt die Momen­te. So wird die Begeg­nung mit Euch den Men­schen Freu­de berei­ten“, riet Rebec­ca Ammon ihren Kol­le­gin­nen. Am Nach­mit­tag wech­sel­te das Christ­kin­der Sym­po­si­um in die stim­mungs­vol­le Alte Weih­nachts­fa­brik in Neu­stadt mit dem Histo­ri­schen Weih­nachts­mu­se­um. Zwi­schen mund­ge­bla­se­nen Chrust­baum­ku­geln, Nuss­knackern und Weih­nachts­py­ra­mi­den nah­men die Christ­kin­der ihre Urkun­de für die Teil­nah­me entgegen.

Das Christ­kin­der Sym­po­si­um wird gemein­sam von der Coburg Stadt und Land aktiv GmbH, dem Forum Hei­mat und Frei­zeit der Euro­päi­schen Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg in Zusam­men­ar­beit mit der Tou­ris­mus­re­gi­on Coburg.Rennsteig und der Stadt Neu­stadt bei Coburg ver­an­stal­tet und durch die VR-Bank Coburg unter­stützt. Das Pro­jekt wird im Rah­men des gemein­sa­men Regio­nal­ma­nage­ments Coburg Stadt und Land durch das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie gefördert.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: www​.christ​kin​der​-sym​po​si​um​.de