Sein Herz zu öff­nen, sich ande­ren und Gott Raum zu geben und so inner­lich und per­sön­lich aufs Weih­nachts­fest ein­zu­stim­men, dazu laden beson­de­re Ange­bo­te und Fei­ern in den Pfar­rei­en Hall­stadt und Ober­haid im Advent ein.

Gele­gen­heit bie­ten die vier Ver­söh­nungs­fei­ern zum The­ma „Wun­der­ker­zen“. Fra­gen, die aufs eige­ne Leben blicken las­sen, Stil­le und Instru­men­tal­mu­sik ste­hen im Zen­trum der etwa 45-minü­ti­gen Fei­ern am Don­ners­tag, 01.12., 18 Uhr, in St. Bar­ba­ra Unter­haid, Frei­tag, 02.12., 19 Uhr in St. Kili­an Hall­stadt, Sonn­tag 04.12., 9 Uhr in St. Cyria­kus Staf­fel­bach und Sams­tag, 17.12., 18 Uhr in St. Bar­tho­lo­mä­us Oberhaid.

Ähn­lich sind die halb­stün­di­gen, medi­ta­ti­ven Rora­te-Andach­ten im Ker­zen­schein in St. Kili­an Hall­stadt mitt­wochs, 30.11., 07.12. und 21.12. um 18 Uhr, sowie am Don­ners­tag, 15.12., um 19 Uhr in St. Ursu­la Dörfleins.

Wer sich jede Woche ein wenig Zeit neh­men möch­te, ist in der Wall­fahrts­kir­che St. Bar­tho­lo­mä­us Ober­haid will­kom­men. Diens­tags um 17 Uhr bil­det das halb­stün­di­ge Abend­lob einen guten Abschluss des Arbeits­ta­ges mit Gesang, Gebet und Gedan­ken; eben­so don­ners­tags um 17 Uhr die Hei­li­ge Stun­de als eucha­ri­sti­sche Anbe­tung (ca. 45 Minu­ten). In ihr steht Jesus Chri­stus, Got­tes Sohn, auf des­sen Geburt der Advent vor­be­rei­tet, in Gestalt der Hostie im Mittelpunkt.

Herz­li­che Ein­la­dung, die­se etwas ande­ren For­men im Advent zu nut­zen, um in beson­de­rer Atmo­sphä­re zu ent­schleu­ni­gen, sich bewusst Ruhe zu gön­nen und in sich hineinzuhorchen.

Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen und geist­li­che Impul­se fin­den Sie unter https://​seel​sor​ge​be​reich​-main​-itz​.de/