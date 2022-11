Seit 28 Jah­ren bie­ten die Indu­strie- und Han­dels­kam­mer für Ober­fran­ken Bay­reuth und die Wirt­schafts­för­de­rung am Land­rats­amt Lich­ten­fels Unter­stüt­zung auf dem Weg in die Selb­stän­dig­keit an. Die letz­ten ein­ein­halb Jahr­zehn­te lag die Betreu­ung des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Sachen Wirt­schafts­för­de­rung von Sei­ten der Kam­mer bei Kle­mens Jakob.

Ziel war und ist es, den Inter­es­sier­ten kur­ze Wege für eine kosten­freie Bera­tung anbie­ten zu kön­nen. Min­de­stens alle vier Wochen, und bei Bedarf auch im kür­ze­ren Rhyth­mus, konn­ten inter­es­sier­te Frau­en und Män­ner die hei­mat­na­he Bera­tung nutzen.

Best­mög­li­che Bedin­gun­gen schaffen

„Rund 1.000 Grün­dungs­in­ter­es­sier­te konn­te ich in mei­ner Zeit als zustän­di­ger Bera­ter für Lich­ten­fels kosten­frei über den Start in die beruf­li­che Selb­stän­dig­keit infor­mie­ren und wich­ti­ge Tipps für die Unter­neh­mens­grün­dung geben. Seit eini­gen Jah­ren unter­stüt­zen zudem Ver­tre­ter der Aktiv­se­nio­ren das Bera­tungs­netz­werk im Land­kreis“, lies Kle­mens Jakob, Lei­ter des Refe­rats Wirt­schafts­för­de­rung, Unter­neh­mens­nach­fol­ge bei der IHK Ober­fran­ken Bay­reuth wis­sen. Er beton­te bei sei­nem „letz­ten“ Besuch im Land­rats­amt, dass er die gute Zusam­men­ar­beit mit dem Land­kreis, ins­be­son­de­re mit Wirt­schafts­för­de­rer Hel­mut Kurz, geschätzt hat.

„Das Mensch­li­che und auch das gleich­ge­la­ger­te Inter­es­se für unse­ren Wirt­schafts- und Lebens­raum best­mög­li­che Bedin­gun­gen zu schaf­fen, damit es unse­ren Unter­neh­mern, Fami­li­en und allen Per­so­nen, die hier leben, gut geht. Nicht mehr und nicht weni­ger. Das ist mein Anspruch, den ich in Lich­ten­fels eben­falls vor­ge­fun­den habe und auf dem die gute Zusam­men­ar­beit grün­de­te.“ resü­mier­te Jakob die 15-jäh­ri­ge Zusammenarbeit.

Erfolg­rei­che Nachfolge

Auch Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner ließ es sich nicht neh­men, Kle­mens Jakob für sei­nen Ein­satz für den Land­kreis Lich­ten­fels zu dan­ken. „Ins­ge­samt hat Herr Jakob durch sei­ne kom­pe­ten­te, empa­thi­sche und unkom­pli­zier­te Art dazu bei­getra­gen, unse­rer Grün­der­be­ra­tung noch­mals einen posi­ti­ven Schub zu ver­lei­hen“, so Meißner.

„Beson­ders dank­bar bin ich für sein Enga­ge­ment in Sachen Unter­neh­mens­nach­fol­ge. Denn in den letz­ten zwölf Jah­ren konn­te dank sei­nes Ein­sat­zes für rund 120 Unter­neh­men aus dem Land­kreis eine erfolg­rei­che Nach­fol­ge­re­ge­lung erar­bei­tet wer­den. Hun­der­te von Arbeits­plät­zen wur­den dadurch geret­tet.“ zeig­te sich der Land­kreis­chef sicht­lich zufrieden.

„Das heißt, dass jede 10-te Betriebs­nach­fol­ge, die seit 2010 in Ober­fran­ken von der IHK betreut wur­de, im Land­kreis Lich­ten­fels statt­fand.“ ergänz­te der gebür­ti­ge Bam­ber­ger Jakob und hob dabei die Stär­ke des Wirt­schafts­rau­mes Lich­ten­fels hervor.

Netz­werk aufgebaut

„Ich bin immer ger­ne nach Lich­ten­fels gekom­men, da hier vie­le ver­schie­de­ne Grün­der vor­spre­chen“, so Grün­dungs­be­ra­ter Kle­mens Jakob. „Vie­len konn­ten wir bei der Bean­tra­gung von För­der­mit­teln hel­fen, etwa wenn es um den Kauf von Maschi­nen und Gebäu­den ging. Hel­fen konn­ten wir etwa auch zwei Min­der­jäh­ri­gen, die ein Start­Up gegrün­det haben. Zudem hat uns die Lich­ten­fel­ser Grün­der­Tank­stel­le, ent­wickelt von Wirt­schafts­för­de­rer Hel­mut Kurz, die Mög­lich­keit eröff­net, einer grö­ße­ren Grup­pe an Grün­dungs­wil­li­gen die Grund­la­gen für den Weg in die Selb­stän­dig­keit zu ver­mit­teln,“ so der IHK-Bera­ter weiter.

Kom­pe­tent und unkompliziert

„ Das hät­te ich nie erwar­tet, dass unse­re vor 28 Jah­ren als Ver­such gestar­te­te Bera­tung so ein Lang­läu­fer wird“, zeigt sich Wirt­schafts­för­de­rer Hel­mut Kurz erfreut. „Vie­len Grün­dungs­wil­li­ge haben uns um Hil­fe gebe­ten. Eine Viel­zahl an Unter­neh­mern bestehen nach wie vor, was natür­lich nicht allein an der Grün­dungs­be­ra­tung liegt, son­dern an der Tüch­tig­keit der Unter­neh­me­rin­nen und Unternehmer.

An der aktu­el­len Zusam­men­ar­beit mit IHK in Per­son von Kle­mens Jakob und den Aktiv­se­nio­ren schätz­te ich, dass die Bera­tung auch drau­ßen bei den Betrie­ben statt­fin­den konn­te und eine Beglei­tung der Star­tUps erfolg­te. Alles Din­ge, die die Wirt­schafts­för­de­rung am Land­rats­amt allein nicht lei­sten könn­te“, so Kurz. „Kle­mens Jakob war unser ´Fels in der Bran­dung´ der Unter­neh­mens­grün­dung.“ so der Wirt­schafts­för­de­rer, „Sei­ne Exper­ti­se wird fehlen.“