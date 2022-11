„Kla­res Signal für Pla­nungs­si­cher­heit in unsi­che­ren Zei­ten“ – Bay­ern­ko­ali­ti­on will Ver­eins­pau­scha­le für 2023 auf 40 Mil­lio­nen Euro verdoppeln

Die Bay­ern­ko­ali­ti­on will die Ver­eins­pau­scha­le für 2023 auf 40 Mil­lio­nen Euro ver­dop­peln! „Das ist eine sehr gute Nach­richt für unse­re ober­frän­ki­schen Ver­ei­ne in unsi­che­ren Zei­ten“, kom­men­tiert Rai­ner Lud­wig, Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter der FREI­EN WÄH­LER aus Kulm­bach: „Bay­erns und Ober­fran­kens ein­zig­ar­ti­ge Ver­eins­struk­tur ist das Rück­grat unse­rer ehren­amt­lich gepräg­ten Gesell­schaft. Sie ist ein wesent­li­ches Merk­mal genera­tio­nen­über­grei­fen­den Zusam­men­halts. Durch Ukrai­ne-Krieg, Ener­gie­k­rie­se und wei­ter stei­gen­de Infla­ti­on sehen sich Ver­ei­ne vor gro­ßen Pro­ble­men. Daher ist die Ver­eins­pau­scha­le für das Fort­be­stehen baye­ri­scher Ver­ei­ne wich­ti­ger denn je.“

Lud­wig wei­ter: „Vor­be­halt­lich der Zustim­mung des Land­tags soll die Ver­eins­pau­scha­le für kom­men­des Jahr von 20 auf 40 Mil­lio­nen Euro erhöht wer­den – eine kraft­vol­le Unter­stüt­zung für unse­re hie­si­gen Sport- und Schüt­zen­ver­ei­ne!“ Dabei wer­de auf ohne­hin übli­che Anträ­ge das Dop­pel­te des sonst gewähr­ten Zuschus­ses aus­be­zahlt wer­den. „Ganz ohne büro­kra­ti­sche Hür­den und zeit­rau­ben­de Prü­fun­gen! So kommt Hil­fe schnell und flä­chen­deckend bei allen Ver­ei­nen an, die sie benö­ti­gen“, erläu­tert der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te für Kulmbach/​Wunsiedel.

Die FREIE WÄH­LER-Frak­ti­on habe damit erreicht, dass der Frei­staat Ver­ei­ne in der Flä­che Bay­erns auch in finan­zi­ell schwie­ri­gen Zei­ten kräf­tig und wir­kungs­voll unter­stüt­ze, „denn nur so wer­den gesell­schaft­li­che Ver­bun­den­heit und ehren­amt­li­ches Enga­ge­ment nach­hal­tig gestärkt“, sagt Lud­wig. Gera­de Ein­rich­tun­gen und Ange­bo­te des Sports sorg­ten für psy­cho­so­zia­le Sta­bi­li­tät und gesund­heit­li­che Wider­stands­fä­hig­keit sowie sozia­len Zusam­men­halt und Zufrie­den­heit in der Bevöl­ke­rung. Dies sei in der Zeit Coro­na-beding­ter Ein­schrän­kun­gen beson­ders deut­lich gewor­den. „Die Bay­ern­ko­ali­ti­on ermög­licht es nun, dass Sport- und Schüt­zen­ver­ei­ne die­se wich­ti­gen Funk­tio­nen auch in Zukunft behal­ten“, so Ludwig.

Hin­ter­grund: Die Ver­eins­pau­scha­le wird jedes Jahr unter Beach­tung der Sport­för­der­richt­li­ni­en des Frei­staats zur Unter­stüt­zung des Sport­be­triebs an Ver­ei­ne aus­be­zahlt. Die Höhe wird dabei anhand soge­nann­ter Mit­glie­der­ein­hei­ten ermit­telt. Mit­glied­schaf­ten von Kin­dern, Jugend­li­chen und jun­gen Erwach­se­nen sowie Übungs­lei­ter­li­zen­zen wer­den beson­ders stark gewichtet.