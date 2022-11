Unmit­tel­bar nach dem Ende des dies­jäh­ri­gen HUK-COBURG open-air-som­mers ging mit CRO bereits der erste Ter­min für August 2023 in den Vor­ver­kauf, kurz dar­auf folg­te ROLAND KAI­SER, ein wei­te­res High­light auf dem wun­der­schö­nen Schloss­platz. Der Ver­an­stal­tungs­ser­vice Bam­berg freut sich, heu­te einen wei­te­ren Künst­ler bekannt­ge­ben zu dür­fen: Der inter­na­tio­na­le Mega-Star STING wird dem Schloss­platz am 14. Juni 2023 ordent­lich einheizen.

Die außer­ge­wöhn­li­che Per­for­mance prä­sen­tiert die belieb­te­sten Hits in der Kar­rie­re des 17-fachen Gram­my Gewin­ners sowohl als Solo-Künst­ler als auch mit The Poli­ce. „My Songs“ ist eine aus­ge­las­se­ne, dyna­mi­sche Show, die sich auf die belieb­te­sten Songs von Sting kon­zen­triert sowie die erfolg­rei­che Kar­rie­re des viel­fach aus­ge­zeich­ne­ten Künst­lers. Fans dür­fen sich auf eine musi­ka­li­sche Zeit­rei­se mit Klas­si­kern wie „Eng­lish­man In New York“, „Fiel­ds Of Gold“, „Shape Of My Heart“, „Every Breath You Take“, „Roxan­ne“, „Mes­sa­ge In A Bot­t­le“ sowie vie­le ande­re sei­ner Erfol­ge freu­en. Beglei­tet wird Sting dabei von einem elek­tri­schen Rock-Ensemble.

Der all­ge­mei­ne Vor­ver­kaufs­start läuft bereits ab Frei­tag, den 18. Novem­ber an allen bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len sowie unter www​.kar​ten​ki​osk​-bam​berg​.de. Zuvor gibt es einen exklu­si­ven Ticketmaster-Pre-Sale.

Mit den aktu­ell ver­öf­fent­lich­ten Ter­mi­nen für unse­re erfolg­rei­che Open Air-Rei­he auf dem Schloss­platz in Coburg wird deut­lich: 2023 wird der HUK-COBURG open-air-som­mer zum ersten Mal nicht in einer Woche son­dern an zwei lan­gen Wochen­en­den im Juni sowie August statt­fin­den. Man darf gespannt blei­ben, wer die­ses abwechs­lungs­rei­che Line Up als näch­stes ergän­zen wird!

Die Ter­mi­ne im Überblick