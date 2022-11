Eckental/​Forth – Am Diens­tag, 15.11.2022, befand sich die 17-jäh­ri­ge Geschä­dig­te im Jugend­treff in Ecken­tal. In der Zeit von 18.00 bis 21.00 Uhr kam es dann zum Dieb­stahl der Hand­ta­sche, den die Geschä­dig­te erst auf dem Heim­weg bemerk­te. Hin­wei­se zum Dieb­stahl der Hand­ta­sche nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter 09131/760–514 entgegen.