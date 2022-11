Am Sonn­tag, den 27.11.2022 um 20:00 Uhr gastiert Fee Badeni­us im Zen­trum in Bay­reuth. Die Künst­le­rin war schon wie­der­holt in Bay­reuth zu Gast. Es wird ein Abend ver­spro­chen, der lustig und poe­tisch, musi­ka­lisch und sprach­ver­liebt zugleich in die Gedan­ken­welt der Lie­der­ma­che­rin einführt.