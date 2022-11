Aus­stel­lung „Lebens(t)räume“ im Kunsthaus

Die Aus­stel­lung „Lebens(t)räume: Künst­ler­haus | KOMM | K4 | Künst­ler­haus – eine Aus­stel­lung zur Wir­kung eines Kul­tur­or­tes“ zeigt das Kunst­Kul­tur­Quar­tier gemein­sam mit dem Part­ner Dis­kurs­werk­statt e.V. von Sams­tag, 19. Novem­ber 2022, bis Sonn­tag, 5. Febru­ar 2023, im Kunst­haus, König­stra­ße 93.

Die Aus­stel­lung „Lebens(t)räume“ im Kunst­haus im Kunst­Kul­tur­Quar­tier, König­stra­ße 93, legt den Schwer­punkt auf die letz­ten 50 Jah­re des Nürn­ber­ger Künst­ler­hau­ses. Sie ver­bin­det poli­ti­sche und kul­tu­rel­le Strö­mun­gen mit der Geschich­te des Hau­ses und zeich­net die Ent­wick­lung der „neu­en Kul­tur­po­li­tik“ nach.

Zu sehen ist sie von Sams­tag, 19. Novem­ber 2022, bis Sonn­tag, 5. Febru­ar 2023. Zur Eröff­nung des Künst­ler­hau­ses nach der Sanie­rung 2023 fragt die Aus­stel­lung, was die aktu­el­len Her­aus­for­de­run­gen für einen zen­tra­len Kul­tur­ort bedeu­ten. Es ist eine gemein­sam mit dem lang­jäh­ri­gen Part­ner Dis­kurs­werk­statt e.V. kura­tier­te Spu­ren­su­che nach kul­tu­rel­len Bedürf­nis­sen und Not­wen­dig­kei­ten in einer kri­sen­haf­ten Gegenwart.

Vie­le Nürn­ber­ge­rin­nen und Nürn­ber­ger den­ken ver­mut­lich, wenn sie heu­te auf das Künst­ler­haus schau­en, an die Mas­sen­ver­haf­tung im Jahr 1981. Der Ruf des 1910 eröff­ne­ten Künst­ler­hau­ses war und ist damit bei­na­he untrenn­bar mit dem KOM­Mu­ni­ka­ti­ons­zen­trum ver­bun­den. Die Geschich­te des Hau­ses vor und nach die­ser Zeit ist in der Öffent­lich­keit dage­gen dif­fu­ser. So ver­such­ten Kunst- und Kul­tur­schaf­fen­de bereits in den 1910er und 1920er Jah­ren, ihre Kunst und Welt­sicht der Bevöl­ke­rung nahe­zu­brin­gen. Es wur­de die erste städ­ti­sche Kunst­samm­lung ein­ge­rich­tet und ein Gesell­schafts­haus für die Kün­ste eröff­net. Die Nazis zeig­ten am glei­chen Ort 1933 in der Aus­stel­lung „Schreckens­kam­mer“ Wer­ke „ent­ar­te­ter“ Künst­le­rin­nen und Künst­ler. Dar­auf­hin ver­schwan­den die­se wich­ti­gen Wer­ke zum Teil aus dem Samm­lungs­be­stand der Stadt.

Die US-Armee beschlag­nahm­te das Künst­ler­haus nach dem Krieg und rich­te­te nach 1945 den „Ame­ri­can Club“ ein, der in erster Linie der Unter­hal­tung der US-Offi­zie­re dien­te. Deut­sche, die in die­sen Club gelang­ten, konn­ten dort die moder­ne, welt­of­fe­ne und popu­lä­re Kunst­auf­fas­sung der USA ken­nen­ler­nen. Oder sie hat­ten – wie der Mode­ra­tor Peter Fran­ken­feld – das Glück, dort auf­tre­ten zu dür­fen. Nach einem kur­zen „Dorn­rös­chen­schlaf“ als städ­ti­sche Ein­rich­tung der Päd­ago­gi­schen Hoch­schu­le und Teil der Kunst­hal­le rück­te das Haus als KOMM ab den 1970er Jah­ren wie­der stär­ker in das öffent­li­che Bewusst­sein. Das legen­dä­re KOM­Mu­ni­ka­ti­ons­zen­trum schrieb bun­des­deut­sche Kul­tur­ge­schich­te und auch die Nach­fol­ger, das Kul­tur­zen­trum K4 und das Künst­ler­haus, ste­hen in die­ser Tradition.

Im Okto­ber 2022 ist das von Chri­stof Popp her­aus­ge­ge­be­ne Buch „KOMM – 23 Jah­re Sozio­kul­tur“ im Vie­ler Orten Ver­lag erschie­nen. Wäh­rend der Aus­stel­lung kann es für 36 Euro in der Kul­tur Infor­ma­ti­on des Kunst­hau­ses erwor­ben werden.

Geöff­net ist die Aus­stel­lung „Lebens(t)räume“ Diens­tag sowie Don­ners­tag bis Sonn­tag von 11 bis 18 Uhr, Mitt­woch von 11 bis 20 Uhr (Mon­tag geschlos­sen, Son­der­öff­nungs­zei­ten an gesetz­li­chen Fei­er­ta­gen). Der Ein­tritt kostet 5 Euro, ermä­ßigt 2,50 Euro, mitt­wochs ab 18 Uhr ist der Ein­tritt frei. Es gel­ten die aktu­el­len Coro­na-Regeln. (qui)

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zur Aus­stel­lung über kunst​haus​-nuern​berg​.de und dis​kurs​werk​statt​.de

Wei­te­re Infos bie­tet der Fly­er zur Aus­stel­lung, den es hier als pdf zum Down­load gibt.