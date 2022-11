Stayin’ ali­ve: Pro­jekt 31 star­tet Kam­pa­gne zum Hauskauf

Das Pro­jekt 31 hat am Mon­tag­abend, 14. Novem­ber 2022, einen der Nürn­ber­ger Kul­tur­prei­se erhal­ten und im Rah­men die­ser Ver­an­stal­tung den Start der Kam­pa­gne „Stayin‘ ali­ve“ ver­kün­det. Dabei geht um das Sam­meln von 1000x1000€ Direkt­kre­di­ten zum Kauf und Erhalt des selbst­ver­wal­te­ten Freiraums.

Um den dro­hen­den Ver­lust des Hau­ses zu ver­hin­dern, hat sich das Pro­jekt 31 ent­schie­den, das Objekt an den Ram­pen 31 zu kau­fen. Nun star­tet die Kam­pa­gne, die zum Zustan­de­kom­men der Sum­me von unge­fähr einer Mil­lio­nen Euro ver­hel­fen soll.

Das Pro­jekt 31 ist ein selbst­ver­wal­te­tes Jugend- und Kul­tur­zen­trum in der Nürn­ber­ger Süd­stadt. In dem Frei­raum wird seit über acht Jah­ren diver­se, offe­ne und ein­zig­ar­ti­ge Kul­tur gelebt und erlebt, sowie der Stadt­teil mit­ge­stal­tet. Ver­schie­den­ste Men­schen aus der Nach­bar­schaft und Nürn­ber­ger Umge­bung tref­fen beim gemein­sa­men Kochen, Essen, Fei­ern und krea­tiv sein auf­ein­an­der. Die Struk­tu­ren sind dabei bewusst mög­lichst hier­ar­chie­frei und dis­kri­mi­nie­rungs­frei. Im Pro­jekt 31 fin­den viel­fäl­ti­ge For­ma­te wie Kon­zer­te gegen Spen­de, ein Umsonst­la­den, Food­s­haring, eine Hall of Fame, Urban Gar­de­ning, Vor­trä­ge oder die vega­ne Küche für Alle ihren Platz. Genutzt wer­den sie von einem brei­ten Publi­kum unab­hän­gig von der Grö­ße des Geld­beu­tels. Das Pro­jekt 31 stellt somit ein ein­zig­ar­ti­ges und wich­ti­ges Gegen­mo­dell zum Groß­teil des in Nürn­berg bestehen­den Kul­tur­ange­bots dar. Das Kon­zept „Kul­tur für alle“ wird bei­spiel­los umgesetzt.

Doch dem Pro­jekt 31 droht der bal­di­ge Haus­ver­lust. Vor zwei Jah­ren wur­de das Grund­stück von dem ehe­ma­li­gen Ver­mie­ter an die Invest­ment­fir­ma AAA+ aus Erfurt ver­kauft und soll nun als Bau­grund­stück für einen Preis von etwa einer Mil­lio­nen Euro wei­ter­ver­kauft wer­den. Das Pro­jekt 31 muss­te sich 2021 bereits gericht­lich gegen eine Räu­mungs­kla­ge weh­ren. Auch wenn die­se gewon­nen wur­de, kann damit nur der Erhalt der Räum­lich­kei­ten bis Anfang 2026 garan­tiert wer­den. Danach bekommt das Haus, wer es kauft. Nach mehr­jäh­ri­ger erfolg­lo­ser Suche nach einem geeig­ne­ten Aus­weich­ob­jekt hat sich für das Pro­jekt die Erkennt­nis durch­ge­setzt, dass der Immo­bi­li­en­markt kei­nen Platz für Frei­räu­me lässt. Auch eine Unter­stüt­zung durch die Stadt Nürn­berg ließ abge­se­hen von dem Enga­ge­ment ein­zel­ner Per­so­nen bis­her auf sich warten.

Der Ver­ein möch­te sein Schick­sal jetzt selbst in die Hän­de neh­men und den Ort, in den über so lan­ge Zeit so viel Krea­ti­vi­tät, Herz­blut und Lei­den­schaft gesteckt wur­de am Leben erhal­ten – der Beschluss steht: das Haus soll selbst gekauft wer­den. Der Kam­pa­gnen­na­me dabei: stayin‘ alive.

Trotz der aktu­ell sehr ange­spann­ten wirt­schaft­li­chen Lage und all der Kri­sen muss der Haus­kauf jetzt in Gang gesetzt wer­den, denn die Zeit bis zur Kün­di­gung durch die Fir­ma AAA+ läuft ab und eine Alter­na­ti­ve zum Blei­ben fehlt. Das heißt: Um den Grund und das Gebäu­de An den Ram­pen 31 wei­ter­hin lang­fri­stig für selbst­ver­wal­te­te und unkom­mer­zi­el­le Kul­tur zu sichern, bleibt nur der Kauf.

Der Ver­ein plant den Haus­kauf zusam­men mit dem Miets­häu­ser Syn­di­kat, nicht zuletzt um das Pro­jekt 31 mit dem Grund­stück dau­er­haft dem spe­ku­la­ti­ven Immo­bi­li­en­markt zu ent­zie­hen. Das Miets­häu­ser Syn­di­kat ist ein fester Ver­bund von ca. 180 Haus­pro­jek­ten und Pro­jekt­in­itia­ti­ven und agiert nach dem Soli­dar­prin­zip: Miet­ein­nah­men die­nen dabei nicht der Kapi­tal­an­häu­fung, son­dern wer­den zum einem zum Abbe­zah­len der Direkt­kre­di­te ver­wen­det und flie­ßen zum Ande­ren in einen Soli­dar­fond. Gemein­sam mit dem Miets­häu­ser Syn­di­kat grün­det das Pro­jekt 31 nun eine GmbH, wel­che das Haus und Grund­stück kau­fen soll.

Um die von der AAA+ gefor­der­ten eine Mil­lio­nen Euro stem­men zu kön­nen braucht das Kul­tur­zen­trum jetzt Unter­stüt­zung. Die Sum­me soll zum Groß­teil durch Direkt­kre­di­te zustan­de kom­men. Bei Direkt­kre­di­ten han­delt es sich um Nach­rang­dar­le­hen, die von Pri­vat­per­so­nen oder von Insti­tu­tio­nen zur Ver­fü­gung gestellt wer­den. Lauf­zeit und Ver­zin­sung kön­nen dabei indi­vi­du­ell ver­ein­bart wer­den. 1.000 x 1.000 € Direkt­kre­di­te bräuch­te es, um die Kauf­sum­me zu erlangen.

Zudem sind auch Spen­den und För­der­mit­glied­schaf­ten eine mög­li­che Form der Unter­stüt­zung. Das Pro­jekt 31 hofft hier­bei auf eine soli­da­ri­sche Gemein­schaft in der Stadt und über Stadt­gren­zen hinaus.

Wer unter­stüt­zen möch­te erhält mehr Infos auf der Home­page des Pro­jekts: www​.pro​jek​t31​.org. Zudem kann ab sofort auch tele­fo­nisch Kon­takt mit den Mit­wir­ken­den auf­ge­nom­men wer­den, unter der Num­mer: 0163 / 646 03 99.