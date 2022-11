Göß­wein­stein. Eine 68-jäh­ri­ge Frau park­te am Mitt­woch­vor­mit­tag gegen 10:00 Uhr ihren schwar­zen Audi Q3 auf dem Park­platz eines Lebens­mit­tel­ge­schäf­tes in der Bal­tha­sar-Neu­mann-Stra­ße. Als die Rent­ne­rin gegen 11:15 Uhr wie­der zu ihrem Fahr­zeug zurück­kam, stell­te sie fest, dass ihr Audi an der lin­ken Fahr­zeug­sei­te beschä­digt und wei­ßer Farb­ab­rieb zu sehen war. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt zu mel­den (09194/7388–0).