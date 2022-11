Bay­ern­wei­te Semi­nar­rei­he zur Betriebs­zweig­ent­wick­lung Bau­ern­hof­ga­stro­no­mie star­tet am 17.01.2023. Jetzt online anmelden.

Sie haben schon lan­ge den Wunsch/​den Traum in die bäu­er­li­che Gastro­no­mie ein­zu­stei­gen oder Sie haben bereits Erfah­rung in der Bau­ern­hof­ga­stro­no­mie und wol­len die­se opti­mie­ren? Ergrei­fen Sie Ihre Chan­ce, mel­den Sie sich an und holen Sie sich über das BZE Bau­ern­hof­ga­stro­no­mie wert­vol­le Infos, vie­le Kon­tak­te und den Mut zur Umset­zung. Die Ver­an­stal­ter sind die Ämter für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten (AELF) Pas­sau und Coburg-Kulmbach.

Gründ­li­che Pla­nung und Infor­ma­ti­on sind wich­ti­ge Schrit­te, bevor Inve­sti­tio­nen getä­tigt wer­den. Die Qua­li­fi­zie­rung befä­higt die Teil­neh­mer, ihre Poten­zia­le zu erken­nen und ver­setzt sie in die Lage, ein betriebs­spe­zi­fi­sches Unter­neh­mens- und Ange­bots­kon­zept zu ent­wickeln. So kön­nen sie den Betriebs­zweig „bäu­er­li­che Gastro­no­mie“ pro­fes­sio­nell pla­nen, opti­mie­ren, aus­wei­ten und Lösun­gen für den eige­nen Betrieb finden.

Die 14-tägi­ge Semi­nar­rei­he fin­det von Janu­ar bis April 2023 statt. Sie beinhal­tet die The­men Rechts­ver­ord­nun­gen, Mar­ke­ting, Wirt­schaft­lich­keits­be­rech­nun­gen, Innen- und Außen­ar­chi­tek­tur, Betriebs­zweig­kon­zept, Kom­mu­ni­ka­ti­on, Tech­nik in der Gastro­no­mie, Ser­vice von A‑Z und schließt mit einer Zer­ti­fi­kats­über­ga­be ab. Die Qua­li­fi­zie­rung fin­det in Zusam­men­ar­beit mit dem baye­ri­schen Hotel und Gast­stät­ten­ver­band statt und wird unter­stützt durch die BTG Bay­ern Tou­rist GmbH in Mün­chen. Im Anschluss an das Semi­nar besteht die Mög­lich­keit, den „Baye­ri­schen Wir­te- und Unter­neh­mer­brief“ zu absol­vie­ren. Dabei kön­nen sie­ben Semi­nar­ta­ge ange­rech­net wer­den. Die Unter­rich­tung über das Gast­stät­ten­ge­setz erfolgt durch die IHK. Vie­le wei­te­re inter­ne und exter­ne Refe­ren­ten ergän­zen die Semi­nar­rei­he. Die Modu­le wer­den in bay­ern­weit ver­teil­ten Bau­ern­hof­gast­stät­ten durch­ge­führt. Sie erhal­ten dadurch Inspi­ra­ti­on und wert­vol­len Erfahrungsaustausch.

Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung unter www​.aelf​-pa​.bay​ern​.de, www​.aelf​-ck​.bay​ern​.de oder unter www​.wei​ter​bil​dung​.bay​ern​.de (Ver­an­stal­tungs­li­ste → Bereich: Aka­de­mie für Diver­si­fi­zie­rung, Ober­ka­te­go­rie: Direkt­ver­mark­tung und Bäu­er­li­che Gastro­no­mie). Bei Bir­git Dist­ler, AELF Coburg-Kulm­bach, Tel.: 09221 5007–1223 und bei Sabri­na Viel­rei­cher, AELF Pas­sau, Tel.: 0851/95934431.