Dank der För­de­rung „Ver­füh­rungs­rah­men Öko­pro­jek­te“ gibt es zwei neue Ein­kaufs­mög­lich­kei­ten für Bio-Pro­duk­te inmit­ten der Frän­ki­schen Schweiz: Am Dan­hof in Wohl­muts­hüll ist ein Selbst­be­die­nungs­la­den eröff­net wor­den und Hel­mut Ott hat die ehe­ma­li­ge Metz­ge­rei Spon­sel in Lei­dings­hof reak­ti­viert. Für 2023 kön­nen noch bis 1. Febru­ar 2023 Anträ­ge auf För­de­rung gestellt werden.

Anna-Maria Deinhardt und Micha­el End­res am Danhof

„Bio-Klein­la­den“ steht an der Tür des ehe­ma­li­gen Milch­häus­chens. „Von einem eige­nen Laden mit regio­na­len Bio- Pro­duk­ten haben wir schon län­ger geträumt“, gesteht Anna-Maria Deinhardt. Durch die För­de­rung „Ver­fü­gungs­rah­men Öko­pro­jek­te“ der Öko-Modell­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz konn­ten sie und ihr Freund Micha­el End­res sich die­sen Traum jetzt erfül­len. Ihr Bio-Klein­la­den am Dan­hof ist seit Anfang Novem­ber täg­lich von 8 bis 20 Uhr geöff­net (Wohl­muts­hül­ler Stra­ße 6, 91320 Eber­mann­stadt). Ange­bo­ten wer­den Kar­tof­feln, Eier, Apfel­saft, Mar­me­la­de, Nudeln, Getrei­de, Öle, Wurst und Mehl und je nach Ver­füg­bar­keit, z.B. Gemü­se, Käse und Brot. Ihr Bio-Klein­la­den ist ein Selbst­be­die­nungs­la­den. Gäste kön­nen bar oder per Pay­Pal bezah­len. Neben eige­nen Pro­duk­ten ver­kau­fen sie auch die Pro­duk­te ande­rer Betrie­be aus der Region.

Ähn­lich koope­ra­ti­ve Wege geht auch Hel­mut Ott vom Bio­hof Ott. Er hat die ehe­ma­li­ge Metz­ge­rei Spon­sel in Lei­dings­hof aus dem Dorn­rös­chen­schlaf erweckt und bie­tet auch ande­ren Betrie­ben aus der Regi­on eine Mög­lich­keit für die Direkt­ver­mark­tung. In der Metz­ge­rei gibt es vor­wie­gend Fleisch. Am 19.11.2022 fin­det von 9 bis 16 Uhr der erste Spe­zi­al­ver­kaufs­tag statt. Gemein­sam mit Jochen Albrecht vom Natur­hof Albrecht bie­tet er Bio-Fleisch vom Lamm, Schwein und Rind an. Auch er nutz­te für die Umge­stal­tung die För­de­rung der Öko-Modell­re­gi­on. Geplant ist für den Start ein regel­mä­ßi­ger Ver­kaufs­tag ein­mal im Monat. Die Ter­mi­ne wer­den über die Mit­tei­lungs­blät­ter bekannt gegeben.

Für Bio-Betrie­be aus der Öko-Modell­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz besteht bis zum 1. Febru­ar 2023 die Mög­lich­keit, För­der­an­fra­gen an die Öko-Modell­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz zu stel­len und ähn­li­che Pro­jek­te zu rea­li­sie­ren. Der För­der­auf­ruf ist online abruf­bar: https://​linktr​.ee/​o​e​m​r​_​f​r​a​e​n​k​i​s​c​h​e​_​s​c​h​w​eiz. Aus­künf­te erteilt ger­ne auch das Pro­jekt­ma­nage­ment für die Öko-Modell­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz (Lisa Dist­ler unter 0160 93 28 21 13 und Juli­us Stint­zing 0171 49 86 182; E‑Mail: info@​oeko-​fraenkische.​de) und unter­stützt bei der Antragsstellung.