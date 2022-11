Der FC Wacker Trails­dorf ver­stärkt sich mit sofor­ti­ger Wir­kung und nimmt einen Wech­sel auf der Posi­ti­on des Chef­trai­ners vor. Ab sofort wird Erkan „Hut­ch“ Esen als neu­er Übungs­lei­ter beim der­zei­ti­gen Tabel­len­schluss­licht der Kreis­klas­se 3 an der Sei­ten­li­nie ste­hen. Der gebür­ti­ge Bam­ber­ger war zuletzt beim SV Mer­ken­dorf als Spie­ler­trai­ner aktiv und bringt reich­lich höher­klas­si­ge Erfah­rung als Spie­ler in der Bay­ern- und Regio­nal­li­ga mit an den Aisch­bach. Als Chef­trai­ner durf­te der zwei­fa­che Fami­li­en­va­ter dar­über hin­aus bereits beim TSV Schlüs­sel­feld, dem FSV Phö­nix But­ten­heim sowie der SG Elt­mann in der Kreis­li­ga und der SpVgg Ger­ma­nia Ebing in der Bezirks­li­ga Erfah­run­gen sam­meln. Der bis­he­ri­ge Chef­trai­ner und das Trails­dor­fer „Urge­stein“ Dani­el Steng­lein wird dem neu­en Coach dabei wei­ter­hin zur Sei­te stehen.

„Wir möch­ten mit der Neu­be­set­zung der Chef­trai­ner­po­si­ti­on noch ein­mal einen Impuls an die Mann­schaft im Abstiegs­kampf sen­den. Wir freu­en uns daher, dass wir mit Hut­ch nicht nur einen abso­lu­ten Trai­ner-Fach­mann, son­dern auch einen exzel­len­ten Spie­ler für uns begei­stern konn­ten. “, so Kon­stan­ti­ons Dimi­tra­ko­pou­los, der erste Vor­sit­zen­de des FC Wacker Trails­dorf. Für den Ver­eins­vor­sit­zen­den ist der 42-Jäh­ri­ge die „abso­lu­te Wunschlösung“.

Der immer noch top­fit­te Esen freut sich auf sei­ne neue Auf­ga­be im Bam­ber­ger Spiel­kreis: „Als die Anfra­ge aus Trails­dorf kam, habe ich mich erst ein­mal mit den han­deln­den Per­so­nen zusam­men­ge­setzt. In den gemein­sa­men Gesprä­chen hat sich dann her­aus­kri­stal­li­siert, dass ich hier tol­le Mög­lich­kei­ten und Rah­men­be­din­gun­gen habe, um mit einer jun­gen Mann­schaft zu arbei­ten und die­se nach mei­nen Vor­stel­lun­gen wei­ter­zu­ent­wickeln. In den kom­men­den zwei Begeg­nun­gen wer­de ich aller­dings erst ein­mal nur Impul­se von der Trai­ner­bank sen­den kön­nen, zur Rück­run­de wer­de ich der Mann­schaft dann hof­fent­lich auch auf dem Platz weiterhelfen.“

Vor der Win­ter­pau­se ste­hen für den FC Wacker noch zwei Par­tien in der Kreis­klas­se 3 an. Am kom­men­den Sonn­tag geht es gegen den Tabel­len­füh­rer aus Frens­dorf, ehe man eine Woche spä­ter den SV Wachen­roth auf dem hei­mi­schen Sport­ge­län­de in Trails­dorf empfängt.