Das Umwelt­mo­bil ist am Sams­tag, 19. Novem­ber 2022, in Spei­chers­dorf und Peg­nitz unter­wegs und hält an fol­gen­den Stationen:

08:00 – 08:30 Uhr

Gemein­de Spei­chers­dorf: Kir­chen­lai­bach, Park­platz beim Friedhof

08:45 – 09:00 Uhr

Gemein­de Spei­chers­dorf: Wir­benz, Busunterstellhaus

09:15 – 09:30 Uhr

Gemein­de Spei­chers­dorf: Göpp­manns­bühl, beim Altglascontainer

09:45 – 10:45 Uhr

Gemein­de Spei­chers­dorf: Spei­chers­dorf, Park­platz Schützenheim

11:00 – 11:15 Uhr

Gemein­de Spei­chers­dorf: Win­di­schen­lai­bach, neu­es Feuerwehrhaus

11:30 – 11:45 Uhr

Gemein­de Spei­chers­dorf: Ram­les­reuth, Busunterstellhaus

12:00 – 12:15 Uhr

Gemein­de Spei­chers­dorf: Plö­ssen, Feuerwehrgerätehaus

13:00 – 14:00 Uhr

Peg­nitz, Park­platz an der Christian-Sammet-Halle

Die Anlie­fe­rung am Umwelt­mo­bil ist gemein­de­über­grei­fend, aber nur zu den offi­zi­el­len Stand­zei­ten gestat­tet. Unkon­trol­lier­te Abla­ge­run­gen kön­nen Mensch und Umwelt schä­di­gen und ver­zö­gern die Sam­mel­ak­ti­on. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen erhal­ten Sie im Land­rats­amt Bay­reuth, Tele­fon 0921 728401.