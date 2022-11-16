Rathaus Kulmbach: Beratungstermine der Deutschen Rentenversicherung in 2023
DIE DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG BIETET IM JAHR 2023 FOLGENDE KOSTENLOSE BERATUNGSTERMINE IM KULMBACHER RATHAUS AN:
23. JANUAR, 20. MÄRZ, 24. APRIL, 26. JUNI, 17. JULI, 23. OKTOBER, 20. NOVEMBER UND 18. DEZEMBER 2023.
DIE BERATUNGSSPRECHSTUNDEN FINDEN JEWEILS MONTAGS VON 8:30 BIS 12 UHR UND VON 13 BIS 15:30 UHR STATT.
ES MUSS ZWINGEND VORAB EINE TERMINVEREINBARUNG BEI DER ZUSTÄNDIGE SACHBEARBEITERIN IM RATHAUS, SABINE MEIER (TEL.: 09221/940–450), ERFOLGEN.
BEI DIESEN KOSTENLOSEN SPRECHTAGEN KÖNNEN UNTER ANDEREM SOFORTAUSKÜNFTE ÜBER DIE DERZEITIGE RENTENHÖHE, RENTENBEGINN ETC. ERTEILT WERDEN.
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