Rat­haus Kulm­bach: Bera­tungs­ter­mi­ne der Deut­schen Ren­ten­ver­si­che­rung in 2023

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DIE DEUT­SCHE REN­TEN­VER­SI­CHE­RUNG BIE­TET IM JAHR 2023 FOL­GEN­DE KOSTEN­LO­SE BERA­TUNGS­TER­MI­NE IM KULM­BA­CHER RAT­HAUS AN:

23. JANU­AR, 20. MÄRZ, 24. APRIL, 26. JUNI, 17. JULI, 23. OKTO­BER, 20. NOVEM­BER UND 18. DEZEM­BER 2023.

DIE BERA­TUNGS­SPRECH­STUN­DEN FIN­DEN JEWEILS MON­TAGS VON 8:30 BIS 12 UHR UND VON 13 BIS 15:30 UHR STATT.

ES MUSS ZWIN­GEND VOR­AB EINE TER­MIN­VER­EIN­BA­RUNG BEI DER ZUSTÄN­DI­GE SACH­BE­AR­BEI­TE­RIN IM RAT­HAUS, SABI­NE MEI­ER (TEL.: 09221/940–450), ERFOLGEN.

BEI DIE­SEN KOSTEN­LO­SEN SPRECH­TA­GEN KÖN­NEN UNTER ANDE­REM SOFOR­T­AUS­KÜNF­TE ÜBER DIE DER­ZEI­TI­GE REN­TEN­HÖ­HE, REN­TEN­BE­GINN ETC. ERTEILT WERDEN.

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