Zwei Jah­re haben Exper­ten im Auf­trag des Baye­ri­schen Lan­des­amts für Umwelt (LfU) die Ver­brei­tung und den Bestand aus­ge­wähl­ter Tier­ar­ten im Land­kreis Forch­heim ermit­telt. Nun lie­gen die Ergeb­nis­se die­ser Natur­schutz­fach­kar­tie­rung vor. Für die Kar­tie­rung wur­den auf aus­ge­wähl­ten Flä­chen im Land­kreis Vor­kom­men von Rep­ti­li­en, Vögeln, Amphi­bi­en, Tag­fal­tern, Libel­len und Heu­schrecken über­prüft. Ver­teilt auf über 600 Lebens­räu­me und 150 punkt­för­mi­gen Anga­ben wur­den Nach­wei­se von bemer­kens­wer­ten Tier­ar­ten erbracht.

Dabei wur­de für den Land­kreis ein beacht­li­ches Vor­kom­men vom Wen­de­hals doku­men­tiert. Die­se deutsch­land­weit gefähr­de­te Vogel­art hat vor allem in den Streu­obst­be­rei­chen des Land­krei­ses Forch­heim einen Ver­brei­tungs­schwer­punkt. Alte Baum­be­stän­de mit Brut­höh­len, mage­re Wie­sen, und Feld­rai­ne, auf denen der Wen­de­hals sei­ne Nah­rung fin­det, sind dafür die Vor­aus­set­zung. Für die Vogel­ar­ten Hei­de­lerche und der Fluss­re­gen­pfei­fer konn­ten weni­ge Brut­nach­wei­se erbracht werden.

Bei den Libel­len gab es Neu­ent­deckun­gen im Land­kreis wie die Pokal­jung­fer und die Feu­er­li­bel­le, deren Auf­tre­ten im Zusam­men­hang mit der kli­ma­ti­schen Erwär­mung in Bay­ern gese­hen wer­den. Posi­ti­ve Bestands­ent­wick­lun­gen gab es bei eini­gen weni­ger spe­zia­li­sier­ten Arten wie dem See- und Spring­frosch oder der Gro­ßen Hei­de­li­bel­le. Der Feu­er­sa­la­man­der, in ande­ren Gegen­den Bay­erns auf­grund einer Pilz­er­kran­kung stark bedroht, ist in Forch­heim in geeig­ne­ten Lebens­räu­men noch regel­mä­ßig anzu­tref­fen. Auch der Hei­de­gras­hüp­fer ist auf Mager­ra­sen noch ste­tig vorhanden.

Teils zei­gen die Ergeb­nis­se Rück­gän­ge von Arten und Indi­vi­du­en; ins­be­son­de­re bei Tag­fal­tern und Amphi­bi­en. Dar­un­ter sind spe­zia­li­sier­te Arten wie Knob­lauch­krö­te und Kreuz­krö­te oder die Gefleck­te Keu­len­schrecke, aber auch ehe­mals häu­fi­ge­re wie Grasfrosch, Teich- und Berg­molch oder der Früh­lings-Moh­ren­fal­ter. Man­che Arten sind nur noch in Rest­be­stän­den vor­han­den wie die Rot­flü­ge­li­ge Schnarr­schrecke oder sie haben sich aus Tei­len des frü­he­ren Ver­brei­tungs­ge­bie­tes zurück­ge­zo­gen wie die Glän­zen­de Bin­sen­jung­fer oder der Laub­frosch. Die Ursa­chen für den Rück­gang von Arten sind viel­fäl­tig. Man­che Lebens­räu­me ver­än­dern sich durch eine Inten­si­vie­rung der Nut­zung der Land­schaft, ande­re durch feh­len­de Nut­zung und Pfle­ge des Bio­tops. Auch die Iso­la­ti­on von Lebens­räu­men und der Kli­ma­wan­del mit zuneh­men­der Trocken­heit beein­flus­sen die Über­le­bens­fä­hig­keit von Populationen.

Die aktu­el­len Ergeb­nis­se zei­gen ins­ge­samt, dass der Land­kreis Forch­heim mit sei­ner viel­fäl­tig struk­tu­rier­ten Land­schaft nach wie vor ein rei­ches Arten­in­ven­tar auf­weist. Umso wich­ti­ger ist die Fort­füh­rung und Ver­stär­kung geziel­ter För­der- und Pfle­ge­maß­nah­men. Die För­de­rung von Exten­si­vie­rung in der Teich‑, Land- und Forst­wirt­schaft, Aus­gleichs­maß­nah­men in Abbau­ge­bie­ten oder eine Ver­stär­kung der Land­schafts­pfle­ge sind Bei­trä­ge, die Arten­viel­falt und Bio­di­ver­si­tät im Land­kreis lang­fri­stig zu erhal­ten. Die nun gewon­ne­nen Erkennt­nis­se kön­nen auch von der Bio­di­ver­si­täts­be­ra­tung auf­ge­grif­fen wer­den, um zusam­men mit den Grund­stück­ei­gen­tü­mern Maß­nah­men für die Arten und dem Bio­top­ver­bund zu ergreifen.

Die Natur­schutz­fach­kar­tie­rung wird auf Land­kreis­ebe­ne durch­ge­führt. Die Ergeb­nis­se sind wich­ti­ge Grund­la­gen­da­ten für bedroh­te Arten und ihre Lebens­räu­me und wer­den in der lan­des­wei­ten Daten­bank der Arten­schutz­kar­tie­rung zen­tral gespei­chert. Wie­der­ho­lungs­kar­tie­run­gen die­nen dazu, die Daten aktu­ell zu hal­ten und Trends auf­zu­zei­gen. Sie ste­hen Behör­den, Kom­mu­nen, Ver­bän­den, Pla­nungs­bü­ros und Wis­sen­schaft­lern zur Ver­fü­gung und lie­fern bei der Erar­bei­tung von Land­schafts- und Grü­n­ord­nungs­plä­nen, bei Ein­grif­fen in die Land­schaft, bei der Pla­nung von Schutz­pro­jek­ten und für die Land­schafts­pfle­ge wich­ti­ge Infor­ma­tio­nen. Das LfU koor­di­niert die Arbei­ten bay­ern­weit und stellt die Ergeb­nis­se auf Anfra­ge zur Verfügung.

