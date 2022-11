Die Sper­rung des Kreis­ver­kehrs in Forch­heim am Para­de­platz im Zuge der Neu­ge­stal­tung ver­län­gert sich bis 31.12.2022. Die Bus­li­ni­en fah­ren daher bis 31.12.2022 in unver­än­der­ter Wei­se die Umlei­tung. Fahr­gä­ste wer­den gebe­ten auch die Hin­wei­se an den Hal­te­stel­len zu beachten.