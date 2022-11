Das Baye­ri­sche Impf­zen­trum des Land­krei­ses Lich­ten­fels bie­tet in die­ser Woche auch in Let­ten­reuth im kath. Pfarr­heim am 17. Novem­ber 2022 vor­mit­tags von 9.00 bis 11.30 Uhr und am 18. Novem­ber 2022 nach­mit­tags von 13.30 bis 16.30 Uhr Imp­fun­gen an. Bei die­sen – so genann­ten – mobi­len Imp­fun­gen wer­den ohne Ter­min­ver­ein­ba­rung alle Imp­fun­gen gegen Covid 19 ange­bo­ten, auch Auf­fri­schungs­imp­fun­gen mit den neu­en Impf­stof­fen gegen die Sub­li­ni­en „BA.4/5“.