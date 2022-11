Am ver­gan­ge­nen Sonn­tag (13.11.2022) hat­te der Ver­ein „Quatt­Fo e.V.“ zur ordent­li­chen Mit­glie­der­ver­samm­lung eingeladen.

Die „Schin­deckn“ war erfreu­li­cher­wei­se bis auf den letz­ten Platz besetzt. Auch vie­le Neu­mit­glie­der folg­ten der Ein­la­dung. Galt es doch auch nach 25 Jah­ren den Ver­ein und das belieb­te Tur­nier wei­ter zu füh­ren. Der Rück­blick auf das Quat­tro­ball 2022 zeig­te, dass es bei den ver­schie­de­nen Auf­ga­ben­be­rei­chen drin­gend mehr Unter­stüt­zung braucht, sei es bei der Vor­be­rei­tung, beim Auf­bau, bei der EDV, bei Geträn­ke & Essens­aus­ga­be und beim tech­ni­schen Sup­port vor Ort und wäh­rend der Spiele.

Das Echo auf die Fra­ge „Quatt­Fo – Quo vadis?“ war ein sehr gro­ßes. So wur­de bei den ein­zel­nen Auf­ga­ben­be­rei­chen erst ein­mal klar­ge­stellt, was zu tun sei und was an Hil­fen gebraucht wird. Gera­de bei den jun­gen Mit­glie­dern war der Wil­le zu sehen, die­ses Tur­nier wei­ter zu ver­an­stal­ten. Bei den anste­hen­den Neu­wah­len lie­ßen sich die ein­zel­nen Vor­stands­po­sten dann auch beset­zen. Als Unter­stüt­zung für die gewähl­ten Vor­sit­zen­den hat­ten sich meh­re­re Mit­glie­der für eine „erwei­ter­te Vor­stand­schaft“ zur Ver­fü­gung gestellt. Nach zwei­ein­halb Stun­den konn­te der alte und auch neu bestä­tig­te Vor­sit­zen­de Felix Grö­ger die Mit­glie­der­ver­samm­lung mit dem posi­ti­ven Fazit schlie­ßen, dass das Quat­tro­ball-Tur­nier nach 25 Jah­ren mit neu­en Mit­strei­tern und Impul­sen wei­ter­ge­führt wer­den wird.

Ein Ter­min für das Quatt­Fo 2023 steht auch schon fest: Wie immer am Wochen­en­de vor dem ANNA­FEST vom 15. bis 16. Juli.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Quatt­Fo unter www​.quatt​fo​.de und über die sozia­len Medien.