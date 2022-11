Der dies­jäh­ri­ge Bay­reu­ther Christ­kind­les­markt beginnt am Mon­tag, 21. Novem­ber 2022. Er fin­det bis ein­schließ­lich 23. Dezem­ber 2022 auf dem Stadt­par­kett in der Fuß­gän­ger­zo­ne Maxi­mi­li­an­stra­ße statt. Der Auf­bau der Ver­kaufs­stän­de begann bereits am Mon­tag, 14. Novem­ber 2022. Geöff­net ist der Markt mon­tags bis don­ners­tags von 10 bis min­de­stens 19.30 Uhr, frei­tags und sams­tags von 10 bis 21 Uhr, und sonn­tags von 11 bis eben­falls min­de­stens 19.30 Uhr. Sonn­tags bis don­ners­tags ist es den Markt­be­schickern frei­ge­stellt, ihren jewei­li­gen Stand bis maxi­mal 21 Uhr geöff­net zu halten.