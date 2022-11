12 neue Bot­schaf­te­rin­nen und Bot­schaf­ter für die Gar­ten­kul­tur in Bayern

Die Bedeu­tung von Gär­ten als Aus­gleich und Rück­zugs­ort nimmt immer mehr zu. Wel­che unter­schied­li­chen Facet­ten Bay­erns Gär­ten zu bie­ten haben, das zei­gen künf­tig 12 wei­te­re Gäste­füh­re­rin­nen und ‑füh­rer „Gar­ten­er­leb­nis Bay­ern“. Sie haben sich erfolg­reich zu Bot­schaf­te­rin­nen und Bot­schaf­tern für Bay­erns Gär­ten aus­bil­den las­sen – durch die Baye­ri­sche Gar­ten­aka­de­mie an der Baye­ri­schen Lan­des­an­stalt für Wein­bau und Gar­ten­bau (LWG) in Veits­höch­heim. „Einer der schön­sten Wege zu uns selbst führt durch den Gar­ten!“ Die Absol­ven­tin­nen und Absol­ven­ten haben ver­gan­ge­nen Don­ners­tag in einer Fei­er­stun­de ihre Zer­ti­fi­ka­te als qua­li­fi­zier­te Gäste­füh­re­rin­nen und ‑füh­rer „Gar­ten­er­leb­nis Bay­ern“ erhal­ten. Die Urkun­den und ein Prä­sent über­reich­ten Wolf­ram Vaitl, Prä­si­dent des Baye­ri­schen Lan­des­ver­ban­des für Gar­ten­bau und Lan­des­pfle­ge, und Andre­as Mai­er, Prä­si­dent der LWG. Damit kön­nen die neu­en Gar­ten­bot­schaf­te­rin­nen und ‑bot­schaf­ter regio­na­le Erleb­nis­füh­run­gen in öffent­li­chen Parks und Schloss­gär­ten sowie durch pri­va­te gärt­ne­ri­sche Klein­ode anbie­ten – qua­si durch unse­re „grü­ne Infra­struk­tur“. Sie ver­mit­teln dabei auch wert­vol­les Wis­sen rund um Bio­di­ver­si­tät, Umwelt­schutz und Anpas­sung an den Klimawandel.

Nach dem Kurs ist vor dem Kurs

Wer sich auch zum Gäste­füh­rer „Gar­ten­er­leb­nis Bay­ern“ qua­li­fi­zie­ren möch­te, der hat noch bis Ende des Monats die Gele­gen­heit, sich für den mitt­ler­wei­le 11. Kurs anzu­mel­den. Die Bedin­gun­gen und wei­te­re Infor­ma­tio­nen dazu gibt es unter www​.lwg​.bay​ern​.de/​g​a​r​t​e​n​a​k​a​d​e​m​i​e​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​/​0​8​5​723.