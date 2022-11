Die Swin­ga­rai­ders Big­band spielt am Sams­tag, den 19.11.2022 um 20 Uhr wie­der ein­mal in der guten Stu­be des Jun­gen Thea­ters auf und lädt zur „Swing­time in King­town“. Dazu hat die Band unter der Lei­tung von Chri­sti­an Libe­ra mal wie­der tief in ihre Reper­toire­ki­ste gegrif­fen und exqui­si­te Arran­ge­ments u.a. von Legen­den wie Count Basie, Duke Elling­ton oder Stan Ken­ton mit im Gepäck. Dadurch, dass auch aktu­el­le Kom­po­ni­sten, wie Gor­don Good­win, her­vor­ra­gen­de Musik mit äußerst krea­ti­ven Ideen aufs Papier brin­gen, wird die Band ihre Ohren Augen machen las­sen. Oben­drein wer­den die instru­men­ta­len Arran­ge­ments noch vocal aufs aller Fein­ste hin mit den Stim­men von Natha­lie Bau­er und Johan­nes Pflaum gar­niert. Sei­en Sie also dabei, wenn der Swing wie­der nach Forch­heim kommt: zur „Swing­time in Kingtown“.

Prei­se: 14,00 €, ermä­ßigt 12,00 € | VVK 13,10 €, ermä­ßigt 10,90 € (inkl. VVK- und Systemgebühren)

Kar­ten gibt es bei allen an das Reser­vix Ticket­sy­stem ange­schlos­se­nen Vor­ver­kaufs­stel­len, in Forch­heim z.B. Lot­to-Annah­me­stel­le Kef­fer­stein, Horn­schuh­al­lee 31 (09191/3515930), sowie jeder­zeit online unter www​.jtf​.de.