Lie­be Bür­ge­rin­nen und Bürger,

am letz­ten Frei­tag, 11.11.2022 erfolg­te der offi­zi­el­le Spa­ten­stich für das Mehr­zweck­zen­trum. Neben mei­nen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter aus dem Rat­haus und vom Bau­hof sind auch die Gemein­de­rä­te der Ein­la­dung gefolgt.

So einem Spa­ten­stich geht schon sehr viel Pla­nungs­lei­stung vor­aus. Wir haben bereits 62 BHJF durch­ge­führt. Von den Pla­nern konn­te ich unse­ren Pro­jekt­steue­rer Tho­mas Dicker­hof, unse­ren Archi­tek­ten Frank Stürzl, unse­ren Sta­ti­ker Alo­is Lunz und unse­ren Außen­an­la­gen­pla­ner Lukas Bar­c­zyk begrüßen.

Mit dem heu­ti­gen Spa­ten­stich star­tet die Aus­füh­rung. Die Umle­gung des Haupt­samm­lers ist schon erfolg­reich been­det wor­den. Als Roh­bau­fir­ma haben wir die Fir­ma Wal­ter Bau. Hier begrüß­te ich den Juni­or­chef Seba­sti­an Wal­ter und Horst Dist­ler als Bauleiter.

Bei unse­rem größ­ten Pro­jekt in der Geschich­te der Gemein­de Hau­sen sind die Kosten und die Zuschüs­se ein wich­ti­ger Bestand­teil. Die Bau­ko­sten­be­rech­nung beläuft sich auf 13 Mio. €. Bei den Zuschüs­sen wer­den ver­schie­de­ne Töp­fe ange­zapft. Hier gab es vor allem vie­le Tie­fen, bevor wir eine Höhe erreicht haben. Alle Anträ­ge zur Sport­stät­ten­för­de­rung fan­den lei­der kei­ne Berück­sich­ti­gung. Beim ener­ge­ti­schen För­der­pro­gramm kam kurz­fri­stig im Janu­ar von der neu­en Bun­des­re­gie­rung der Stopp. Wir sind aber nicht müde gewor­den und haben die ver­schie­den wei­te­ren För­der­töp­fe bedient. Das von mir bereits 2016 bean­trag­ten KIP-Ver­fah­ren dür­fen wir bis Ende 2023 nut­zen. Wei­ter­hin sind wir in der BEG- und FAG-Förderung.

Mit unse­rem heu­ti­gen Start­schuss haben wir eine Bau­zeit bis Anfang 2025. Wir wer­den hier zusam­men mit dem Pro­jekt­steue­rer sowohl die Zeit als auch die Kosten im Blick haben.

Vor allem freut es mich für mei­ne Mit­ar­bei­ter, dass wir dann ver­nünf­ti­ge Arbeits­räu­me haben, um für unse­re Bür­ge­rin­nen und Bür­ger wei­ter­hin sehr gute Arbeit ablie­fern zu kön­nen. Mit den Räu­men für die Spiel­ver­ei­ni­gung wer­den­wir auch für unse­ren Sport­ver­ein eine gute Unter­kunft haben. Sie kön­nen hier dann gut in die Zukunft star­ten. Mit der umge­bau­ten Mehr­zweck­hal­le schaf­fen wir auch den Mehr­wert, den so eine Hal­le mit sich brin­gen soll. Hier kön­nen dann end­lich wie­der ver­nünf­ti­ge Ver­an­stal­tun­gen durch­ge­führt wer­den. Der Jugend­raum in der Ebene2 bie­tet dann auch die Chan­ce für unse­re Jugend­li­chen einen Treff­punkt auf­zu­bau­en. Nicht zuletzt haben wir dann eine ver­nünf­ti­ge Gast­stät­te mit Außen­be­reich direkt neben dem Spiel­platz. Dar­auf war­ten vie­le Bür­ge­rin­nen und Bür­ger ganz besonders.

Als letz­tes wün­sche ich uns, eine all­zeit unfall­freie Bau­stel­le. Dafür sorgt hof­fent­lich Frau Wolf als SiGe­Ko von der Fir­ma Geocon.

Ihr Bernd Ruppert

Erster Bür­ger­mei­ster