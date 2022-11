Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Mut­wil­li­ge Beschä­di­gung von zwei Toilettenanlagen

COBURG. Wegen Sach­be­schä­di­gung in zwei Fäl­len ermit­telt die Cobur­ger Poli­zei aktu­ell gegen Unbe­kannt im Cobur­ger Stadt­ge­biet, nach­dem in zwei Toi­let­ten­an­la­gen das Inven­tar beschä­digt wurde.

In der öffent­li­chen Toi­let­te in der Schüt­zen­stra­ße beschä­dig­ten Unbe­kann­te in der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag zwei Türen. Der Sach­scha­den liegt hier bei min­de­stens 2.000 Euro. In der Nacht von Sonn­tag auf Mon­tag trie­ben Van­da­len in der öffent­li­chen Toi­let­te am Gemü­se­markt ihr Unwe­sen. Dort wur­de ein Hän­de­trock­ner samt Ver­an­ke­rung von der Wand geris­sen und mas­siv beschä­digt. Hier wird der Sach­scha­den auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

In bei­den Fäl­len ermit­telt die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on wegen gemein­schäd­li­cher Sach­be­schä­di­gung und bit­tet unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 um sach­dien­li­che Zeugenhinweise.

Zusam­men­stoß beim Aus­sche­ren zum Überholen

COBURG. Min­de­stens 8.000 Euro Sach­scha­den und zwei beschä­dig­te Autos sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls vom Mon­tag­mit­tag im Kürengrund.

Ein 23-jäh­ri­ger VW-Fah­rer woll­te um 12 Uhr im Küren­grund hin­ter einem lang­sam fah­ren­den land- und forst­wirt­schaft­li­chen Fahr­zeug zum Über­ho­len anset­zen. Dabei über­sah er einen hin­ter ihm fah­ren­den VW-Fah­rer, der bereits zum Über­ho­len aus­ge­schert hat­te und auf glei­cher Höhe des 23-Jäh­ri­gen fuhr. Die bei­den Fahr­zeu­ge stie­ßen zusam­men, die Fahr­zeug­insas­sen blie­ben unver­letzt. Gegen den Unfall­ver­ur­sa­cher ermit­telt die Cobur­ger Poli­zei wegen Ver­stö­ßen nach der Stra­ßen­ver­kehrs­ord­nung. Die­sen erwar­tet nun eine Bußgeldanzeige.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Pas­san­tin ange­fah­ren und geflüchtet

Kulm­bach. Am Mon­tag­nach­mit­tag fuhr ein Rad­fah­rer im Kulm­ba­cher Stadt­ge­biet eine Frau um und flüch­te­te von der Unfallstelle.

Gegen 15 Uhr über­quer­te eine 72-Jäh­ri­ge die Stra­ße Am Gol­de­nen Feld zwi­schen der dor­ti­gen Apo­the­ke und dem E‑Center. Zeit­gleich kam ein Fahr­rad­fah­rer mit einem schwar­zen Moun­tain­bike auf dem Fuß­gän­ger­weg von der Mel­ken­dor­fer Stra­ße her und fuhr die Dame um. Er ließ die Frau ein­fach lie­gen und flüch­te­te. Erst­hel­fer küm­mer­ten sich sofort um die Schwer­ver­letz­te, ein wei­te­rer Zeu­ge ver­such­te, den flüch­ti­gen Rad­fah­rer ein­zu­ho­len, jedoch ohne Erfolg. Der Ret­tungs­dienst brach­te die gestürz­te Frau mit Ver­dacht auf eine Schul­ter­frak­tur und mit einer Kopf­platz­wun­de zur wei­te­ren Behand­lung in das nahe­ge­le­ge­ne Klinikum.

Zeu­gen beschrie­ben den Mann als zir­ka 30-Jäh­ri­gen, schwarz geklei­de­ten Moun­tain­bi­ker mit schwar­zer Win­ter­müt­ze und süd­län­di­schem Aussehen.

Nach dem Ver­kehrs­un­fall flüch­te­te er von der Unfall­stel­le west­lich, in Rich­tung Indu­strie­ge­biet Am Gol­de­nen Feld.

Die Poli­zei Kulm­bach bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se unter der Num­mer 09221/609–0.

Außer­dem möch­te die Poli­zei allen Erst­hel­fern, die sich um die ver­let­ze Frau und um die Absi­che­rung der Unfall­stel­le küm­mer­ten, für deren vor­bild­li­ches Ver­hal­ten ein gro­ßes Lob und Dan­ke­schön aussprechen!

Nach Unfall weitergefahren

Kulm­bach – Am Mon­tag, wur­de zwi­schen 17.40 h und 20.40 h auf dem EKU-Park­platz ein gepark­ter wei­ßer Mer­ce­des von einen bis­lang unbe­kann­ten Fahr­zeug­füh­rer ver­mut­lich beim Ran­gie­ren ange­fah­ren und beschä­digt. Der Sach­scha­den beträgt ca. 4.000,– EUR. Wer hat hier­zu etwas beobachtet?

Fahr­rad gestohlen

Kulm­bach – Der Poli­zei­in­spek­ti­on Kulm­bach wur­de am Mon­tag­abend ein Fahr­rad­dieb­stahl ange­zeigt. Es han­delt sich um ein Rad der Mar­ke GHOST. Das unver­sperr­te Rad wur­de am Kres­sen­stein ent­wen­det. Es ist blau. Der Wert beträgt ca. 400,– EUR. Wer hat hier­zu in der Zeit von 19.55 h – 20.00 h etwas beobachtet?