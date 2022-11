Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Am Mon­tag­mit­tag gegen 14.40 Uhr wur­de die Poli­zei über einen Laden­dieb­stahl in einem Lebens­mit­tel­ge­schäft im Bam­ber­ger Nord-Osten infor­miert. Beim Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fe konn­te die­se eine 26-jäh­ri­ge Frau antref­fen, die eine Viel­zahl von Beklei­dung und Lebens­mit­teln im Gesamt­wert von über 260 Euro steh­len woll­te. Zudem bedroh­te und belei­dig­te sich auch noch das Geschäfts­per­so­nal sowie die ein­ge­setz­ten Poli­zi­sten. Weil sich die Frau nicht beru­hi­gen ließ und auch noch zu spucken begann, muss­te sie gefes­selt werden.

BAM­BERG. In zwei wei­te­ren Geschäf­ten im Stadt­ge­biet Bam­berg wur­den dann noch zwei Män­ner beim Dieb­stahl von Süßig­kei­ten und Lebens­mit­teln im Gesamt­wert von knapp 20 Euro ertappt. Auch sie müs­sen sich wegen Laden­dieb­stahls straf­recht­lich verantworten.

Kraft­stoff­dieb­stahl scheiterte

BAM­BERG. Auf dem Park­platz des Gaustadter Schwimm­ba­des in der Bad­stra­ße wur­de am Mon­tag, zwi­schen 08.30 Uhr und 09.35 Uhr, ver­sucht, von zwei dort gepark­ten Autos Kraft­stoff zu steh­len. Es wur­den jeweils die Tank­deckel ange­gan­gen, aber offen­sicht­lich wur­den die Täter gestört, weil nur die bei­den Fahr­zeug­tei­le mini­mal beschä­digt wur­den. Der Gesamtsach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 40 Euro beziffert.

Die Poli­zei sucht unter Tel.: 0951/9129–210 Zeu­gen, die Hin­wei­se zu den Tätern geben können.

Schau­fen­ster­schei­be eingeschlagen

BAM­BERG. An einem Deli­ka­tess-Geschäft in der Obe­ren König­stra­ße wur­de zwi­schen Sams­tag, 16.00 Uhr, und Mon­tag, 07.30 Uhr, die Schau­fen­ster­schei­be ein­ge­schla­gen. Der Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 1000 Euro bezif­fert. Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Haus­tü­re mit Graf­fi­ti beschmiert

BAM­BERG. An einem Wohn­haus in der Matern­stra­ße hat am Sonn­tag zwi­schen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr ein Unbe­kann­ter die Haus­tü­re mit einem roten Schrift­zug beschmiert. An der Haus­tü­re ist dadurch Sach­scha­den von etwa 500 Euro entstanden.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Gelän­der vor ehe­ma­li­ger Post­bank-Filia­le beschädigt

BAM­BERG. In der Hein­rich­stra­ße wur­de am Frei­tag ein Gelän­der der ehe­ma­li­gen Post­bank-Filia­le aus dem Beton geris­sen und dadurch Sach­scha­den von etwa 600 Euro angerichtet.

Täter­hin­wei­se hier­zu nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Sach­scha­den von etwa 8000 Euro sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­fal­les, der sich am Mon­tag gegen 11.30 Uhr im Bereich Hein­richs­damm / Hein­rich­stra­ße ereig­net hat­te. Hier bog eine Ford-Fah­re­rin in zu engen Bogen ab und stieß gegen die Fahr­zeug­front eines Fiat-Fah­rers. Bei­de Fahr­zeu­ge waren nach dem Zusam­men­stoß nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten abge­schleppt werden.

BAM­BERG. Im Kreis­ver­kehr Laub­an­ger / Dr.-Robert-Pfleger-Straße stieß am Mon­tag gegen 17.00 Uhr ein Hyun­dia-Fah­rer gegen den Maz­da einer vor­fahrts­be­rech­tig­ten Frau. An bei­den Autos ent­stand dadurch Sach­scha­den von etwa 8000 Euro. Ver­letzt wur­de niemand.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. In der Pfi­ster­stra­ße wur­de zwi­schen 09. und 12. Novem­ber der lin­ke Außen­spie­gel sowie der lin­ke Rad­lauf eines dort gepark­ten sil­ber­far­be­nen VW ange­fah­ren. Obwohl der Ver­ur­sa­cher Sach­scha­den von etwa 750 Euro ange­rich­tet hat­te, flüch­te­te die­ser von der Unfallstelle.

BAM­BERG. Am Mon­tag­nach­mit­tag gegen 15.40 Uhr wech­sel­te auf dem Ber­li­ner Ring ein etwa 60-jäh­ri­ger Auto­fah­rer mit einem beige­far­be­nen Pkw von der rech­ten auf die lin­ke Fahr­spur, wobei er die kom­plet­te rech­te Bei­fah­rer­sei­te eines schwar­zen Renaults beschä­dig­te. Der Unfall­ver­ur­sa­cher, der einen hel­len Hut trug, fuhr danach ein­fach wei­ter, obwohl er Sach­scha­den von etwa 1000 Euro ange­rich­tet hatte.

Zeu­gen, wel­che die Unfall­flucht beob­ach­tet haben und Hin­wei­se auf den Ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 in Ver­bin­dung zu setzen.

BAM­BERG. Am Hein­richs­damm wur­de zwi­schen dem 07. und 14. Novem­ber die lin­ke Fahr­zeug­sei­te eines dort gepark­ten wei­ßen Sko­da ange­fah­ren. Hier rich­te­te der flüch­ti­ge Unfall­ver­ur­sa­cher Sach­scha­den von etwa 1000 Euro an.

E‑S­coo­ter-Fah­re­rin hat­te zu viel getrunken

BAM­BERG. Am Mon­tag­abend gegen 23.45 Uhr wur­de in der Gaustadter Haupt­stra­ße eine 32-jäh­ri­ge Frau mit ihrem E‑Scooter einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier brach­te es die Frau bei einem Alko­hol­test auf 0,56 Pro­mil­le, wes­halb sie mit einer Geld­bu­ße und Punk­ten rech­nen muss. Die Wei­ter­fahrt wur­de ihr durch die Poli­zei­be­am­ten untersagt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Solar­mo­du­le gestohlen

STA­DEL­HOL­FEN, LKR. BAM­BERG. Unbe­kann­te Die­be ent­wen­de­ten in der ver­gan­ge­nen Woche meh­re­re Solar­mo­du­le von einem Solar­feld. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht Zeugen.

Im Zeit­raum von Mon­tag, 7. Novem­ber, bis Mon­tag, 14. Novem­ber, ent­wen­de­ten die Die­be über 120 Modu­le eines Solar­fel­des. Der Ener­gie­park befin­det in unmit­tel­ba­rer Nähe von Stein­feld und ver­läuft par­al­lel zur A70. Die Modu­le haben ins­ge­samt einen Sach­wert in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Zeu­gen, die im oben genann­ten Zeit­raum bei Stein­feld ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten, sich bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 zu melden.

Dieb­stäh­le

TROS­DORF. Der Laden­de­tek­tiv eines Mark­tes in der Indu­strie­stra­ße beob­ach­te­te am Mon­tag­nach­mit­tag einen Mann, wie die­ser meh­re­re Fla­schen Schnaps unter sei­ne Jacke steck­te. Als der Kun­de den Kas­sen­be­reich ver­las­sen hat­te, wur­de der 35-Jäh­ri­ge auf den Dieb­stahl ange­spro­chen. Neben Alko­ho­li­ka hat­te der Laden­dieb noch eine Kaf­fee­tas­se, Kopf­hö­rer sowie Brot im Wert von ins­ge­samt knapp 127 Euro ent­wen­det. Anzei­ge wegen Laden­dieb­stahl wur­de erstattet.

VOIT­MANNS­DORF. In einem geschütz­ten Bio­top „Solo­mit­sand­hei­de-Spitz­berg“ west­lich zwi­schen Neu­haus und Dro­sen­dorf bag­ger­ten Unbe­kann­te fünf Find­lin­ge im Wert von etwa 500 Euro aus und trans­por­tier­ten die­se ab. Jeder Stein wiegt zwi­schen 500 und 1000 kg. Der Dieb­stahl ereig­ne­te sich zwi­schen 20. August und Mit­te September.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

PETT­STADT. Über das ver­gan­ge­ne Wochen­en­de zapf­ten Unbe­kann­te 300 Liter Die­sel im Wert von ca. 600 Euro aus einem Rad­la­der, der auf einem Sand­ab­bau­platz beim Kreis­ver­kehr in Rich­tung Erlach stand, ab. Bereits vor zwei Wochen ent­wen­de­ten Die­be aus dem­sel­ben Bau­stel­len­fahr­zeug Kraftstoff.

Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

TRA­BELS­DORF. In der Bam­ber­ger Stra­ße kam es am Mon­tag­abend, kurz vor 18.30 Uhr, zu einer Unfall­flucht. Im Begeg­nungs­ver­kehr streif­ten sich die Außen­spie­gel zwei­er Klein­trans­por­ter. Ohne Anzu­hal­ten und sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung (Scha­den etwa 50 Euro) zu küm­mern, fuhr der Fah­rer des wei­ßen Trans­por­ters davon.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

PÖDEL­DORF. Eine schwer ver­letz­te Per­son sowie etwa 11.000 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls, der sich am Mon­tag­nach­mit­tag, 14.00 Uhr, auf der Staats­stra­ße ereig­ne­te. Kurz nach dem Orts­schild geriet eine 70-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin aus noch unge­klär­ter Ursa­che nach rechts von der Fahr­bahn ab und prall­te zunächst gegen einen Ver­mes­sungs­stein. Anschlie­ßend stieß der Pkw, Peu­geot, noch gegen einen Leit­pfo­sten und einen Baum. Im Stra­ßen­gra­ben blieb das Auto schließ­lich lie­gen. Mit der Ret­tungs­sche­re bar­gen Feu­er­wehr­ein­satz­kräf­te die ein­ge­klemm­te Fah­re­rin aus dem demo­lier­ten Pkw. Anschlie­ßend wur­de die Ver­letz­te durch den Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus gebracht. Im Ein­satz befan­den sich die Feu­er­weh­ren aus Scham­mels­dorf, Pödel­dorf, Lit­zen­dorf, Mem­mels­dorf, Wei­chen­dorf und Mel­ken­dorf mit ins­ge­samt 60 Kräf­ten. Das Unfall­fahr­zeug hol­te ein Abschlepp­un­ter­neh­men ab.

Son­sti­ges

SCHLÜS­SELAU. Unter Alko­hol­ein­fluss war ein Auto­fah­rer in Schlüs­selau unter­wegs und geriet am Diens­tag­mor­gen, gegen 00.30 Uhr, in eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le. Bei der Über­prü­fung konn­ten die Poli­zei­be­am­ten Alko­hol­ge­ruch wahr­neh­men. Ein dar­auf­hin durch­ge­führ­ter Alko­test erbrach­te einen Wert von 1,60 Pro­mil­le, so dass anschlie­ßend die Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus erfolg­te. Der Füh­rer­schein sowie die Auto­schlüs­sel wur­den sicher­ge­stellt. Der 38-Jäh­ri­ge wird wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr zur Anzei­ge gebracht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Son­sti­ges

Eber­mann­stadt. Diens­tag­nacht unter­zo­gen Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt eine 40-jäh­ri­ge Pkw-Fah­re­rin einer ereig­nis­un­ab­hän­gi­gen Ver­kehrs­kon­trol­le. Da die Frau dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten zeig­te, wur­de ein frei­wil­li­ger Dro­gen­schnell­test durch­ge­führt, der posi­tiv aus­fiel. Dar­auf­hin wur­de die Dame ins Kran­ken­haus nach Eber­mann­stadt zur Blut­ent­nah­me ver­bracht. Im Rah­men der Sach­be­ar­bei­tung erga­ben sich Hin­wei­se, dass die Beschul­dig­te unrecht­mä­ßig Betäu­bungs­mit­tel besitzt und die­se in ihrer Woh­nung auf­be­wahrt. Bei einer anschlie­ßen­den Woh­nungs­durch­su­chung der Beschul­dig­ten, konn­ten die Poli­zi­sten tat­säch­lich Betäu­bungs­mit­tel auf­fin­den, die zur Vor­be­rei­tung der Ein­zie­hung beschlag­nahmt wurden.

Eber­mann­stadt. Meh­re­re Zeu­gen konn­ten einen 13-jäh­ri­gen beob­ach­ten, der eine Haus­wand am Markt­platz mit dem Schrift­zug „YNW“ beschmier­te. Sie bewie­sen Zivil­cou­ra­ge und hiel­ten das Kind fest, bis die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt ein­tra­fen. Es ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 200 Euro. Der jun­ge Mann wur­de sei­nen Eltern übergeben.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Mon­tag in der Zeit von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr ereig­ne­te sich ein Ver­kehrs­un­fall in der Luit­pold­stra­ße in Forch­heim. Ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer beschä­dig­te hier­bei den lin­ken Außen­spie­gel eines ord­nungs­ge­mäß gepark­ten Pkw. Der Fahr­zeug­füh­rer ent­fern­te sich anschlie­ßend unrecht­mä­ßig. Zeu­gen des Unfalls wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter 09191/7090–0 zu melden.

Dieb­stäh­le

Eggols­heim. In der Zeit vom 11.11.2022, 05:50 Uhr, bis 13.11.2022, 20:00 Uhr, wur­de in der Bahn­hof­stra­ße in Eggols­heim ein abge­sperr­tes Moun­tain­bike im Wert von ca. 550 EUR ent­wen­det. Hin­wei­se hier­zu nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 entgegen.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Mon­tag­mit­tag kam es im Eggols­hei­mer Weg in Forch­heim zu einer Kör­per­ver­let­zung. Der 30-jäh­ri­ge Täter erteil­te einer 29-jäh­ri­gen Frau eine so star­ke Ohr­fei­ge, dass die­se zu Boden ging.

Die Geschä­dig­te wur­de hier­bei leicht ver­letzt und wur­de anschlie­ßend ärzt­lich behan­delt. Hin­ter­grün­de die­ser Tat ermit­telt nun die Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Betäu­bungs­mit­tel aufgefunden

BURG­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Am spä­ten Mon­tag­abend fie­len einer Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in der Lich­ten­fel­ser Stra­ße zwei Jugend­li­che auf, die beim Erblicken des Strei­fen­wa­gens eilig davon­rann­ten. Nach kur­zer Ver­fol­gung durch die Beam­ten konn­ten die bei­den jun­gen Män­ner ein­ge­holt und kon­trol­liert wer­den. Hier stell­te sich her­aus, dass Bei­de alko­ho­li­siert waren und unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln stan­den. Wei­ter­hin fan­den die Poli­zi­sten eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na sowie zwei Tablet­ten, wel­che unter das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz fal­len. Die Bei­den erhal­ten eine Anzei­ge wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Jugendschutzgesetz.

Zeche geprellt

BAD STAF­FEL­STEIN, LKR. LICH­TEN­FELS. Wäh­rend eines Geschäfts­es­sens am Mon­tag­abend hiel­ten sich zwei Mon­teu­re mit wei­te­ren Per­so­nen in einer Piz­ze­ria in der Bahn­hof­stra­ße auf und schau­ten dabei offen­bar zu tief ins Glas. Aus die­sem Grund mahn­te der Wirt die zwei zur Ruhe, wor­auf­hin einer der Bei­den, ein 45-Jäh­ri­ger aus Nord­rhein-West­fa­len, das Lokal unver­mit­telt ver­ließ. Sei­ne Zeche in Höhe von knapp 20 Euro blieb er schul­dig. Der „Zech­prel­ler“ konn­te wenig spä­ter ermit­telt wer­den, es han­delt sich um einen Gast eines orts­an­säs­si­gen Hotels. Er erhält eine Anzei­ge wegen Zechbetrug.