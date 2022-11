Pünkt­lich um 17 Uhr konn­te die­ses Jahr das gro­ße Mar­tins­fest an der kath. Kir­che Maria Heim­su­chung begin­nen. Zu den Klän­gen des Buben­reu­ther Posau­nen­chors stimm­ten die ca. 600 Kin­der und Eltern die bekann­ten Mar­tins­lie­der an.

Nach dem die ersten Lie­der gesun­gen waren, führ­te St. Mar­tin hoch zu Ross den Mar­tins­zug durch die Buben­reu­ther Stra­ßen bis hin zum Feuerwehrgerätehaus.

Am Gerä­te­haus ange­kom­men erwar­te­ten die Mit­glie­der des Posau­nen­chors bereits die Eltern und Kin­der. Vor­stand des Feu­er­wehr­ver­eins Jochen Schu­ster begrüß­te die Teil­neh­mer auf dem Gelän­de der Feu­er­wehr und freu­te sich über die zahl­rei­che Teil­nah­me. Durch Kame­ra­den der Feu­er­wehr wur­den die Mar­tins­wecken an die Kin­der ver­teilt. Nach altem Brauch wur­den die­se von den Eltern und Kin­dern geteilt. Im Anschluss lud der Vor­stand die Gäste ein noch etwas auf dem Gelän­de der Feu­er­wehr zu ver­wei­len und es sich am Lager­feu­er bei Glüh­wein, Kin­der­punsch, Waf­feln und Wie­ner­würst­chen gut gehen zu lassen.

Wir bedan­ken uns noch­mals auf die­sem Weg bei allen die zum erfolg­rei­chen Gelin­gen die­ser Ver­an­stal­tung bei­getra­gen haben. Vor allem beim Posau­nen­chor Buben­reuth für die musi­ka­li­sche Umrah­mung, dem Musik­kin­der­gar­ten Buben­reuth für die lecke­ren Waf­feln, der Gemein­de Buben­reuth für die Mar­tins­wecken und unse­rem St. Mar­tin (Vero­ni­ka Höf­ler) aus dem Knob­lauchs­land mit ihrem bra­ven und stol­zen Pferd. Nicht zuletzt möch­ten wir uns bei unse­ren Gästen bedan­ken, dass Sie zu unse­rer Mar­tins­fei­er gekom­men sind. Es war uns eine Freu­de die­sen Brauch für Sie die­ses Jahr wie­der durch­füh­ren zu können.